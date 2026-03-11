Le nuove colonnine elettriche per il mercato settimanale di Sesto Calende
Grazie a queste nuove infrastrutture gli operatori potranno collegarsi direttamente alla rete elettrica. Sono già pronte e attive e saranno utilizzabili
Sono state installate e sono già operative le due nuove colonnine per l’allacciamento elettrico a servizio del mercato settimanale di Sesto Calende.
Le colonnine sono state posizionate in Viale Italia, nella zona dello IAT, e all’inizio dell’Alzaia, in prossimità della Casa del Cuore, in corrispondenza delle aree dove sono presenti principalmente i banchi alimentari, che necessitano di alimentazione elettrica per lo svolgimento della loro attività. L’intervento nasce per rispondere alle esigenze degli ambulanti che utilizzano attrezzature alimentate a corrente.
Il censimento delle necessità e delle potenze richieste era stato effettuato già nelle fasi iniziali dello spostamento del mercato dall’area dell’Abbazia al centro cittadino.
Grazie a queste nuove infrastrutture gli operatori potranno collegarsi direttamente alla rete elettrica, evitando così l’utilizzo dei gruppi elettrogeni. Una soluzione che risponde non solo alle necessità degli operatori, ma anche alle segnalazioni di alcuni residenti del centro, che lamentavano il rumore dei generatori nelle prime ore della mattina durante il mercato.
Le colonnine sono già pronte e attive e saranno utilizzabili a partire da oggi, 11 marzo, in occasione del mercato settimanale. Si tratta quindi di un intervento che migliora l’organizzazione del mercato e contribuisce a rendere ancora più vivibile il centro cittadino, a vantaggio sia degli ambulanti sia dei residenti.
