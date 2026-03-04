Le Paralimpiadi 2026 sono già iniziate: curling e prove aprono le competizioni

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente iniziati oggi, mercoledì 4 marzo, con le prime sessioni di allenamento e i turni preliminari. Sebbene la cerimonia d’apertura sia prevista per venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, il ghiaccio e le piste stanno già ospitando i primi atleti. In particolare, il torneo di curling in carrozzina ha fatto da apripista con i primi incontri del doppio misto nel palazzetto olimpico di Cortina d’Ampezzo, anticipando di fatto l’inaugurazione ufficiale della manifestazione.

Il debutto degli atleti azzurri

La giornata di mercoledì è dedicata principalmente alla presa di contatto con gli impianti di gara. A Milano, l’Arena Santagiulia ha aperto le porte per i primi allenamenti ufficiali delle nazionali di para ice hockey, mentre a Cortina d’Ampezzo gli sciatori e gli snowboarder hanno iniziato a testare i tracciati. Questi momenti sono fondamentali per verificare i materiali e la risposta del fondo, specialmente per le discipline veloci che richiedono una precisione millimetrica nelle traiettorie.

Portabandiera dallo sci

I portabandiera dell’Italia per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno gli sciatori alpini Chiara Mazzel e René De Silvestro. Scelti come simboli di forza e passione, i due atleti guideranno la delegazione azzurra il 6 marzo 2026 nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Mazzel, sciatrice ipovedente delle Fiamme Gialle e pluricampionessa mondiale nel 2023, e De Silvestro, già reduce dai successi di Pechino 2022 dove ha conquistato un argento e un bronzo, rappresentano l’eccellenza e l’anima del movimento paralimpico invernale italiano, succedendo ad Ambra Sabatini e Luca Mazzone, alfieri dell’edizione estiva di Parigi 2024.

Gli otto varesini pronti alla sfida

Il Varesotto si conferma una vera fucina di talenti per gli sport invernali paralimpici, portando alla rassegna ben otto atleti. La parte del leone la fa il para ice hockey con la Polha Varese, che schiera il portiere veterano Santino Stillitano – giunto alla sua quinta paralimpiade – insieme ai difensori Nikko Landeros e agli attaccanti Alessandro Andreoni e Roberto Radice. Nello snowboard, invece, le speranze del territorio sono affidate a Riccardo Cardani e a Jacopo Lucchini, Davide Epis ed Emanuele Peratoner, pronti a dare battaglia nelle spettacolari prove di cross e slalom. Sono 41 invece gli atleti italiani nelle sei discipline che cercheranno di ripetere gli ottimi risultati azzurri delle olimpiadi.

I numeri di un’edizione storica

Questa quattordicesima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali segna un traguardo importante, celebrando il cinquantesimo anniversario della prima edizione svoltasi in Svezia nel 1976. Sono oltre 660 gli atleti attesi in rappresentanza di circa 50 nazioni, pronti a sfidarsi per le 79 medaglie d’oro in palio. Il programma prevede competizioni in sei discipline principali: para sci alpino, para sci di fondo, para biathlon, para snowboard, para ice hockey e curling in carrozzina. Le gare si svolgeranno fino al 15 marzo, distribuite tra i poli di Milano, Cortina d’Ampezzo e la Val di Fiemme, rendendo questa edizione una delle più diffuse e coinvolgenti di sempre per il territorio italiano.

Milano-Cortina 2026 sarà protagonista anche di un appuntamento in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21.00 a Materia (via confalonieri 5 Sant'Alessandro Castronno). La serata, dal titolo "Settant'anni di emozioni olimpiche italiane", prevede la proiezione del documentario Neve, Ghiaccio e Gloria alla presenza del regista e produttore Massimiliano Comparin. Il film, con la voce narrante di Cristiana Capotondi, ripercorre settant'anni di Olimpiadi italiane, da Cortina 1956 fino a Milano-Cortina 2026, intrecciando le imprese degli atleti azzurri alle trasformazioni infrastrutturali e sportive del Paese.