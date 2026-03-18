“Le ragioni del SÌ e del NO”: serata di confronto a Carnago organizzata da Nuove Prospettive
Questa sera, mercoledì 18 marzo, alle ore 21, nella sede Auser di via Vittorio Veneto 9, faccia a faccia tra l’avvocato Giacomo Iametti e Luca Carignola
A Carnago si apre il confronto sul referendum del 22 e 23 marzo. Questa sera, mercoledì 18 marzo alle ore 21, la sede Auser di via Vittorio Veneto 9 ospiterà un incontro pubblico promosso dal gruppo di opposizione “Nuove Prospettive” in Consiglio comunale.
L’iniziativa mette a confronto le ragioni del SÌ e del NO in vista della consultazione referendaria. A sostenere il SÌ sarà l’avvocato Giacomo Iametti, mentre per il NO interverrà l’avvocato Luca Carignola.
L’appuntamento è pensato come momento di informazione e approfondimento per i cittadini, chiamati alle urne nel fine settimana. L’obiettivo è offrire un quadro chiaro delle diverse posizioni, attraverso il contributo di due professionisti del diritto. A promuovere la serata è il gruppo consiliare di opposizione “Nuove Prospettive”, che invita i cittadini a partecipare per comprendere meglio i contenuti del referendum e le possibili implicazioni del voto.
L’ingresso è libero.
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