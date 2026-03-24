Le suore di Busto che sfrattano i bambini a Venezia e la corsa per i fondi Pnrr



Nel giornale radio di martedì la curiosa notizia della congregazione di suore che ha sede a Busto Arsizio che ha messo in vendita uno stabile che ospita una scuola a Venezia per la modica cifra di 10 milioni di euro. Parliamo anche del decesso di una ragazza di 25 anni in moto, della corsa per abbattere e ricostruire uno stabile a Varese, per non perdere i fondi PNRR, del terzo binario a Legnano e di molto altro.