Le Vecchie Glorie di Albizzate e quella passione nata un po’ per caso che ha portato ad Anita



Nuova puntata del podcast “Soci all Time” su Radio Materia, questa volta dedicata all’associazione “Le Vecchie Glorie di Albizzate”, realtà nata nel 2011 e oggi punto di riferimento per gli appassionati di veicoli d’epoca. Attraverso le voci del presidente Riccardo, della segretaria Ilaria e del consigliere Francesco, emerge il ritratto di un gruppo che è cresciuto fino a contare una sessantina di soci, uniti non solo dalla passione per i motori ma anche da un forte spirito di comunità e solidarietà.

Dalla passione personale a una comunità

Le storie dei tre protagonisti raccontano ingressi diversi ma accomunati da incontri casuali e passioni risvegliate. Riccardo entra nell’associazione pochi mesi dopo la fondazione, quasi per orgoglio: durante una gara di bici organizzata dalla Pro Loco nota due Moto Guzzi identiche a quella del padre e decide di rimettere in moto la propria. «Quella che consideravo un ammasso di rottami è diventata una passione vera» – Riccardo, presidente -. Da lì un percorso che lo porterà alla guida del gruppo nel 2013.

Ilaria, oggi segretaria, racconta invece un ingresso inaspettato: «Sono entrata per sbaglio, non avevo nemmeno un mezzo d’epoca» – Ilaria, segretaria -. Coinvolta per aiutare nella gestione burocratica e digitale, è diventata negli anni una figura centrale dell’associazione, fino a guidare con orgoglio “Anita”, la Fiat 1100 del 1966 simbolo del gruppo.

Diverso il percorso di Francesco, che conosce le Vecchie Glorie lavorando come trasportatore durante un trasloco. Dopo il restauro di una Vespa decide di iscriversi: «Oggi durante i raduni faccio da “scopa”, pronto a recuperare i mezzi in difficoltà» – Francesco, consigliere -.

Non solo motori: l’impegno sociale

L’associazione non si limita all’organizzazione di raduni o al restauro dei veicoli, ma affianca alla passione motoristica un’attività costante di solidarietà. I proventi degli eventi vengono destinati a realtà come il Comitato Maria Letizia Verga e una famiglia di Albizzate. Importante anche la collaborazione con “Gocce di Samarate”, che si occupa di persone con autismo. I soci organizzano giornate speciali e gite su auto d’epoca, offrendo momenti di svago ai ragazzi e alle loro famiglie. Tra le iniziative più significative, una giornata alla Buddy Farm di Sumirago con circa cento partecipanti: un’occasione per stare insieme, conoscere gli animali e condividere un pranzo preparato dagli stessi volontari.

Il valore umano dei mezzi d’epoca

Al centro dell’attività resta il legame affettivo con i veicoli storici, che diventano strumenti di relazione. «La cosa più bella è vedere il sorriso di chi sale a bordo» – Riccardo, presidente -. Un’esperienza che va oltre il semplice collezionismo e si trasforma in occasione di incontro. Tra i simboli dell’associazione c’è “Anita”, la Fiat 1100, diventata negli anni una presenza fissa negli eventi e nelle attività sociali.

Uno sguardo al futuro

Guardando avanti, le Vecchie Glorie di Albizzate puntano a crescere ancora. L’obiettivo è trovare una sede più ampia che possa accogliere nuovi soci e permettere di conservare e valorizzare al meglio i mezzi storici.

Una sfida che unisce organizzazione, passione e volontà di continuare a essere un punto di riferimento per il territorio.