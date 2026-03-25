“Leggiamo una storia!”: un pomeriggio di magia e giochi alla biblioteca di Biandronno

Il piacere di sfogliare un libro e lasciarsi trasportare dalla fantasia torna protagonista a Biandronno. Sabato 28 marzo, la Biblioteca Comunale aprirà le sue porte per l’iniziativa “Leggiamo una storia!”, un appuntamento pensato per coinvolgere i più piccoli in un pomeriggio all’insegna della cultura e della convivialità.

Letture e divertimento con le volontarie

L’evento non si limiterà alla sola lettura: le volontarie della biblioteca hanno preparato un programma che alterna momenti di narrazione a sessioni di gioco, rendendo l’esperienza dinamica e coinvolgente. L’obiettivo è stimolare la curiosità dei bambini attraverso il potere delle storie, in un ambiente protetto e accogliente.

Informazioni utili per le famiglie

L’iniziativa è specificamente dedicata ai bambini in una fascia d’età compresa tra i 4 e i 10 anni. Per partecipare, è necessario seguire alcune indicazioni logistiche:

Orario: L’inizio è fissato per le 15:00 .

Location: La Biblioteca si trova al 1° piano del Comune.

Accesso: L’ingresso dedicato all’evento è quello posteriore dell’edificio comunale.

Accompagnamento: Come specificato dagli organizzatori, i minori dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dai genitori.

Un’occasione perfetta per trascorrere un sabato pomeriggio diverso, riscoprendo il valore sociale e formativo della biblioteca del proprio territorio.