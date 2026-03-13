L’ex biancorosso Maalik Wayns a capo della accademia sportiva di Wellington

Durante la puntata di “Luci a Masnago” di giovedì 12 marzo lo spazio dedicato alla “storia della settimana” ha riannodato i fili con una vecchia conoscenza della Pallacanestro Varese: Maalik Wayns. Matteo Bettoni ha ricordato con entusiasmo il profilo tecnico del giocatore, descrivendolo come un elemento “esplosivo, molto efficace dal palleggio al resto e tiro”, capace di lasciare il segno sotto il Sacro Monte.

Una nuova carriera in panchina

Appese le scarpe al chiodo, Wayns ha intrapreso con decisione la carriera di allenatore. Dopo essere passato per il prestigioso coaching staff di Villanova, una delle università più rinomate degli Stati Uniti a livello cestistico, l’ex biancorosso è stato recentemente nominato head coach della Wellington Sports Academy.

Si tratta di un enorme centro sportivo dotato di infrastrutture all’avanguardia per basket, pallavolo, atletica e altre palestre, interamente incentrato sullo sviluppo atletico dei giocatori a 360 gradi.

Un board di stelle: da Kendrick Perkins ai gemelli Morris



La nomina di Wayns si inserisce in una tendenza sempre più diffusa negli USA (seguendo l’esempio di Stephen Curry a Davidson), che vede i programmi sportivi richiamare ex atleti di alto livello nei propri quadri direttivi. La Wellington Sports Academy ha infatti costruito un board d’eccellenza che affiancherà Wayns nel suo percorso di crescita: del gruppo fanno parte Kendrick Perkins (campione NBA 2008 con i Boston Celtics, ora nel board esecutivo), Lisa Leslie (leggenda assoluta della WNBA), i gemelli della NBA Markieff e Marcus Morris, nominati direttori delle basketball operations.

Maalik a Varese

Nato a Philadelphia nel 1991, Wayns arrivò a Varese nell’estate del 2015 insieme a coach Paolo Moretti e – tra gli altri – a Brandon Davies e fu protagonista della stagione che vide la Openjobmetis arrivare sino alla finale di Fiba Europe Cup, persa con Francoforte a Chalon. La sua annata fu purtroppo segnata in avvio da una lesione al menisco del ginocchio sinistro che costrinse il play americano a uno stop che costrinse Varese a firmare temporaneamente il play croato Roko Ukic per sostituirlo. Nel complesso però Maalik diede un buon contributo alla squadra e chiuse l’anno con 10,8 punti e 2,6 assist di media in campionato; meglio in coppa con 13,2 punti e il 43,3% da 3 punti.