Leyla Martinenghi in concerto con il progetto “Espera” alla sala Varese Vive

Gli Amici del 67 Jazz Club Varese propongono un nuovo concerto che si terrà domenica 8 marzo nella sala di Varese Vive. Sul palcoscenico salirà la vocalist Leyla Martinenghi, accompagnata da un quartetto di eccellenti musicisti, quasi tutti vecchie conoscenze degli appassionati varesini che ne conoscono dunque le qualità.

Leyla Martinenghi porterà in scena un programma collaudato (il progetto si chiama “Espera” e ha avuto inizio nel 2021) di musiche della vocalist e contrabbassista statunitense Esperanza Spalding, tratte in prevalenza dal suo album “Esperanza”, alternandole con composizioni originali, in un ottimo mix in cui ritmica e melodia tessono un tappeto musicale di grande impatto.

Ad affiancare Leyla Martinenghi sul palcoscenico di Varese Vive saranno Tarcisio Olgiati al sax tenore e al sax soprano, Diego Albini al pianoforte, Michele Tacchi al basso, Sebastiano Sempio alle percussioni e Massimiliano Salina alla batteria.

L’appuntamento di domenica si terrà in via San Francesco d’Assisi 26 con inizio alle ore 18. Ingresso 12 euro. Gradita la prenotazione al numero 335-8208969.