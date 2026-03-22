«Libertà!», l’ultimo saluto dei militanti a Umberto Bossi, padre della Lega Nord
All’abbazia di San Giacomo una funzione senza interventi politici o cerimonie ufficiali e un maxischermo per accogliere migliaia di persone arrivate da tutta Italia per rendere omaggio al "santùr"
Un mare di bandiere fregiate dal sole delle alpi e dalla sagoma di Alberto da Giussano si è alzato a Pontida per l’ultimo saluto a Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Le esequie si sono svolte in modo sobrio, senza cerimonie ufficiali e senza interventi politici alle 12:00 di domenica 22 marzo nell’abbazia di San Giacomo: nel cuore di quel luogo simbolo della storia politica del “senatùr” e del suo partito.
Cerimonia senza passerelle
Nessun discorso dal sagrato, nessuna scaletta istituzionale: la funzione è stata affidata esclusivamente alla preghiera. A rompere il silenzio, solamente la parola «Libertà!» urlata dai militanti raggruppati sul sagrato al momento dell’ingresso del feretro in chiesa e – al termine della cerimonia – il Va, pensiero intonato dal coro degli alpini.
Il popolo leghista sul sagrato
All’interno dell’abbazia solo pochi posti erano stati riservati ai familiari e alle principali figure istituzionali. Le migliaia di persone arrivate a Pontida hanno assistito ai funerali attraverso il maxischermo posizionato all’esterno. Molti militanti hanno raggiunto la località già dal giorno precedente. Da Varese, la Lega cittadina ha organizzato un pullman, mentre altri hanno scelto di arrivare con mezzi propri, tra auto e pulmini.
Meloni, Salvini, Tajani e Giorgetti, la presenza del Governo
Tra i presenti, anche alcune tra le principali figure della politica nazionale: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini e altri ministri oltre a Marco Reguzzoni, già capogruppo della Lega Nord alla Camera e al senatore Mario Monti.
L’accoglienza è stata sobria, in linea con il clima della cerimonia, anche se non sono mancati dei fischi e invocazioni alla «secessione». «Nella cerimonia – spiega Marco Bordonaro, segretario cittadino della Lega di Varese – c’è stato poco spazio per la politica, molto per il cordoglio».
«Ora è il momento di riscoprire i suoi valori»
«La scomparsa di Bossi è stata devastante – ha aggiunto Bordonaro –. Ha portato onore e visibilità a Varese. Se la grande politica è passata e passa ancora oggi per la nostra città e nel Varesotto è solo merito suo. Adesso è il momento di riscoprire i valori e il coraggio che ci ha insegnato: idee mai sopite, ma che qualcuno di noi aveva chiuso nei bauli in soffitta».
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