Libri, incontri e scrittura creativa: dal 9 all’11 aprile torna alla Biblioteca di Tradate la “Frera del Libro”

Passeggiate sonore, scrittura creativa, letture animate e incontri con autori: a Tradate un evento per tutti che mette al centro il piacere di leggere e condividere storie

Tre giorni di incontri, letture e laboratori dedicati al mondo dei libri: torna a Tradate la “Frera del Libro”, in programma dal 9 all’11 aprile alla Biblioteca di Tradate. Un’iniziativa ricca di proposte per lettori di tutte le età, tra appuntamenti con autori, attività creative e momenti dedicati ai più piccoli.

Il programma si apre giovedì 9 aprile con una proposta variegata: alle 16.30 una passeggiata sonora tra le storie, seguita alle 18.30 da un laboratorio di scrittura creativa con il Caviardage. In serata, alle 20.45, spazio all’incontro con Carla Maria Russo.

Venerdì 10 aprile sarà invece una giornata che unisce intrattenimento e divulgazione: alle 16.30 letture animate con Betty Colombo, alle 19 la presentazione del libro “Celestial” di Alessia Papa e alle 21 l’incontro con Roberto Valbuzzi.

La giornata conclusiva di sabato 11 aprile si apre alle 10 con un momento istituzionale dedicato alle famiglie: il benvenuto ai nuovi nati del 2025 da parte dell’amministrazione comunale.

Nel pomeriggio, alle 15, spazio alla letteratura per ragazzi con Cristina Orlandi che presenterà il libro “Il viaggio di Crick”.

Dalle attività per bambini agli incontri con autori, passando per laboratori e presentazioni, l’obiettivo è quello di promuovere la lettura come esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Qui i dettagli del programma