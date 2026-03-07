L’impegno della Polizia contro la violenza sulle donne i numeri del 2025 e l’inizio del 2026 a Verbania
Nel corso del 2025, il Questore di Verbania ha avanzato al Tribunale di Torino 13 proposte per l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di uomini responsabili di gravi maltrattamenti ai danni di mogli o compagne. Di queste, 9 sono già state accolte
Nel corso del 2025, il Questore di Verbania ha avanzato al Tribunale di Torino 13 proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di uomini responsabili di gravi maltrattamenti ai danni di mogli o compagne. Di queste, 9 sono già state accolte (le restanti sono in esame), comportando per i destinatari l’obbligo del braccialetto elettronico per il rispetto del divieto di avvicinamento e restrizioni alla libertà di movimento, come il divieto di uscire di casa dalle 21:00 alle 07:00. Il trend prosegue nel 2026: nei primi mesi dell’anno sono state avanzate 3 proposte, di cui 2 già accolte.
Sul fronte della prevenzione immediata, nel 2025 sono stati emessi 12 ammonimenti del Questore per condotte violente o persecutorie. In quattro casi, il provvedimento è scattato d’ufficio a seguito di interventi diretti delle Forze dell’Ordine presso abitazioni o dopo l’accesso delle vittime al Pronto Soccorso (DEA). Dall’inizio del 2026 sono già 2 i provvedimenti adottati; in un caso specifico, l’ammonito è il figlio venticinquenne della donna maltrattata.
La Questura del VCO, parte attiva della rete del Centro Antiviolenza locale dal 2022, ribadisce l’importanza della collaborazione tra istituzioni. L’invito rivolto alle donne è quello di rompere il silenzio: riconoscere la violenza e chiedere aiuto rappresentano i passi fondamentali per tutelare la propria incolumità e quella dei figli, uscendo definitivamente dalla condizione di paura
