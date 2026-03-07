L’impegno della Polizia contro la violenza sulle donne i numeri del 2025 e l’inizio del 2026 a Verbania

In occasione dell’8 marzo, giornata dedicata alle conquiste sociali femminili ma anche alla riflessione sulle discriminazioni ancora diffuse, la Questura del Verbano Cusio Ossola ha diffuso i dati relativi all’attività di contrasto alla violenza di genere. L’azione della Polizia di Stato si è concentrata sull’utilizzo di strumenti preventivi e restrittivi sempre più incisivi per interrompere le spirali di violenza nelle relazioni affettive.