L’intelligenza artificiale ha sete di acqua: a Gazzada il convegno di Alfa sulla delicata convivenza tra data center e risorse idriche
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua Alfa organizza a Villa Cagnola un incontro aperto al pubblico per approfondire il legame tra sviluppo tecnologico e consumo di acqua
L’intelligenza artificiale consuma acqua. Molta più di quanto si immagini. I data center che alimentano le tecnologie digitali hanno infatti bisogno di grandi quantità di energia e di sistemi di raffreddamento che richiedono ingenti volumi d’acqua. Un tema ancora poco conosciuto, ma sempre più centrale nel dibattito sulla sostenibilità.
E proprio a questo sarà dedicata la quarta edizione del convegno “La verità viene a galla”, organizzato da Alfa in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, in programma sabato 21 marzo, a partire dalle 14:30, nelle sale di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno.
Il rapporto tra AI e consumo d’acqua
L’incontro, aperto al pubblico, metterà al centro il rapporto tra acqua e intelligenza artificiale, analizzando il crescente fabbisogno idrico legato allo sviluppo delle tecnologie digitali e l’impatto ambientale dei data center. Allo stesso tempo, il convegno offrirà l’occasione per riflettere su come l’innovazione tecnologica possa diventare anche uno strumento per migliorare la gestione della risorsa idrica, rendendola più efficiente e sostenibile.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, seguiti da un primo intervento dedicato proprio all’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale. A discuterne, Luca Lolaico, Direttore generale di Alfa, e il giornalista Paolo Centofanti.
A seguire, il Direttore tecnico di Alfa Fabio Bandera e l’ingegnere informatico Aldo Lupi approfondiranno come l’intelligenza artificiale possa contribuire a una gestione più efficiente delle reti e delle risorse idriche.
Le sfide globali e il tema dell’acqua
La seconda parte del pomeriggio sarà invece dedicata alle sfide globali legate all’acqua, con gli interventi dell’Amministratore delegato di Alfa Marco Cavallin e di Bernd Manfred Gawlik, esperto di risorse sostenibili del JRC, che affronteranno il tema dell’acqua come bene comune in un contesto di crescente pressione sulle risorse naturali.
Chatbot e giovani, riflessioni finali
Il convegno si concluderà con una riflessione sulle conseguenze che derivano da un uso improprio dei chatbot, con un focus particolare sugli adolescenti. Sul palco, insieme al Presidente Alfa Paolo Mazzucchelli, la psicologa Elena Pace. A moderare l’incontro sarà la giornalista Debora Banfi, direttore della testata Alfa Notizie.
L’ingresso è libero. Il convegno sarà trasmesso in diretta sul sito www.alfanotizie.it.
Al termine del dibattito, verrà data ai presenti la possibilità di visitare gratuitamente la collezione d’arte privata di Villa Cagnola. La giornata si concluderà con un aperitivo accompagnato da musica dal vivo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.