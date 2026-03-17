L’intelligenza artificiale ha sete di acqua: a Gazzada il convegno di Alfa sulla delicata convivenza tra data center e risorse idriche

L’intelligenza artificiale consuma acqua. Molta più di quanto si immagini. I data center che alimentano le tecnologie digitali hanno infatti bisogno di grandi quantità di energia e di sistemi di raffreddamento che richiedono ingenti volumi d’acqua. Un tema ancora poco conosciuto, ma sempre più centrale nel dibattito sulla sostenibilità.

E proprio a questo sarà dedicata la quarta edizione del convegno “La verità viene a galla”, organizzato da Alfa in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, in programma sabato 21 marzo, a partire dalle 14:30, nelle sale di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno.

Il rapporto tra AI e consumo d’acqua

L’incontro, aperto al pubblico, metterà al centro il rapporto tra acqua e intelligenza artificiale, analizzando il crescente fabbisogno idrico legato allo sviluppo delle tecnologie digitali e l’impatto ambientale dei data center. Allo stesso tempo, il convegno offrirà l’occasione per riflettere su come l’innovazione tecnologica possa diventare anche uno strumento per migliorare la gestione della risorsa idrica, rendendola più efficiente e sostenibile.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, seguiti da un primo intervento dedicato proprio all’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale. A discuterne, Luca Lolaico, Direttore generale di Alfa, e il giornalista Paolo Centofanti.

A seguire, il Direttore tecnico di Alfa Fabio Bandera e l’ingegnere informatico Aldo Lupi approfondiranno come l’intelligenza artificiale possa contribuire a una gestione più efficiente delle reti e delle risorse idriche.

Le sfide globali e il tema dell’acqua

La seconda parte del pomeriggio sarà invece dedicata alle sfide globali legate all’acqua, con gli interventi dell’Amministratore delegato di Alfa Marco Cavallin e di Bernd Manfred Gawlik, esperto di risorse sostenibili del JRC, che affronteranno il tema dell’acqua come bene comune in un contesto di crescente pressione sulle risorse naturali.

Chatbot e giovani, riflessioni finali

Il convegno si concluderà con una riflessione sulle conseguenze che derivano da un uso improprio dei chatbot, con un focus particolare sugli adolescenti. Sul palco, insieme al Presidente Alfa Paolo Mazzucchelli, la psicologa Elena Pace. A moderare l’incontro sarà la giornalista Debora Banfi, direttore della testata Alfa Notizie.

L’ingresso è libero. Il convegno sarà trasmesso in diretta sul sito www.alfanotizie.it.

Al termine del dibattito, verrà data ai presenti la possibilità di visitare gratuitamente la collezione d’arte privata di Villa Cagnola. La giornata si concluderà con un aperitivo accompagnato da musica dal vivo.