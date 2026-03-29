Lions Day 2026 a Varese: screening gratuiti e attività per tutta la famiglia
Un evento che coinvolge istituzioni, associazioni e forze dell’ordine per promuovere prevenzione sanitaria e senso civico tra adulti e giovani
Domenica 12 aprile Varese ospiterà il Lions Day 2026, una giornata dedicata alla prevenzione, all’educazione civica e alla solidarietà. L’iniziativa si svolgerà nel centro cittadino, tra piazza Repubblica e la Camera di Commercio, dalle 9 alle 17, coinvolgendo associazioni, istituzioni e forze dell’ordine.
Una giornata per la comunità
L’evento, promosso dai Lions Club varesini con il patrocinio del Comune, ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle attività del Lions e sensibilizzare sui temi della responsabilità sociale e della consapevolezza civica. Il titolo scelto per l’edizione 2026 è «Diventa un cittadino consapevole», con un’attenzione particolare alla prevenzione sanitaria e all’educazione dei più giovani.
Screening e prevenzione
Cuore della giornata saranno gli screening medici gratuiti, in programma negli spazi della Camera di Commercio. Medici specialisti offriranno consulenze senza prenotazione in diversi ambiti, tra cui cardiologia, diabetologia, ortopedia e pediatria. Previsti anche controlli di base come misurazione della pressione e della glicemia, valutazioni nutrizionali ed esami con eco-color doppler. Accanto agli screening, una serie di incontri informativi con esperti su temi come la prevenzione del tumore al colon-retto, l’obesità e le manovre di disostruzione pediatrica.
Attività per bambini e famiglie
In piazza Repubblica spazio anche alle attività educative dedicate a bambini e ragazzi, realizzate con la collaborazione di Vigili del fuoco, forze dell’ordine, Croce Rossa e Protezione civile. Un percorso a tappe permetterà ai più giovani di avvicinarsi in modo pratico ai temi della sicurezza e del senso civico.
Eventi e iniziative
Nel corso della giornata sono in programma anche l’apertura ufficiale alle 10 con le autorità e la partecipazione della Banda di Capolago, l’esposizione di auto storiche a cura di Vams, la consegna di attestati di “cittadino consapevole”, visite guidate alla Torre civica, su prenotazione. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti gazebo informativi dei Lions e delle associazioni coinvolte.
Solidarietà concreta
L’iniziativa prevede anche una raccolta di beni per l’infanzia destinati a famiglie in difficoltà, tra cui abbigliamento, pannolini, alimenti e giocattoli. Un’occasione per unire informazione, prevenzione e solidarietà, coinvolgendo l’intera comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.