Lions Day 2026 a Varese: screening gratuiti e attività per tutta la famiglia

Domenica 12 aprile Varese ospiterà il Lions Day 2026, una giornata dedicata alla prevenzione, all’educazione civica e alla solidarietà. L’iniziativa si svolgerà nel centro cittadino, tra piazza Repubblica e la Camera di Commercio, dalle 9 alle 17, coinvolgendo associazioni, istituzioni e forze dell’ordine.

Una giornata per la comunità

L’evento, promosso dai Lions Club varesini con il patrocinio del Comune, ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle attività del Lions e sensibilizzare sui temi della responsabilità sociale e della consapevolezza civica. Il titolo scelto per l’edizione 2026 è «Diventa un cittadino consapevole», con un’attenzione particolare alla prevenzione sanitaria e all’educazione dei più giovani.

Screening e prevenzione

Cuore della giornata saranno gli screening medici gratuiti, in programma negli spazi della Camera di Commercio. Medici specialisti offriranno consulenze senza prenotazione in diversi ambiti, tra cui cardiologia, diabetologia, ortopedia e pediatria. Previsti anche controlli di base come misurazione della pressione e della glicemia, valutazioni nutrizionali ed esami con eco-color doppler. Accanto agli screening, una serie di incontri informativi con esperti su temi come la prevenzione del tumore al colon-retto, l’obesità e le manovre di disostruzione pediatrica.

Attività per bambini e famiglie

In piazza Repubblica spazio anche alle attività educative dedicate a bambini e ragazzi, realizzate con la collaborazione di Vigili del fuoco, forze dell’ordine, Croce Rossa e Protezione civile. Un percorso a tappe permetterà ai più giovani di avvicinarsi in modo pratico ai temi della sicurezza e del senso civico.

Eventi e iniziative

Nel corso della giornata sono in programma anche l’apertura ufficiale alle 10 con le autorità e la partecipazione della Banda di Capolago, l’esposizione di auto storiche a cura di Vams, la consegna di attestati di “cittadino consapevole”, visite guidate alla Torre civica, su prenotazione. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti gazebo informativi dei Lions e delle associazioni coinvolte.

Solidarietà concreta

L’iniziativa prevede anche una raccolta di beni per l’infanzia destinati a famiglie in difficoltà, tra cui abbigliamento, pannolini, alimenti e giocattoli. Un’occasione per unire informazione, prevenzione e solidarietà, coinvolgendo l’intera comunità.