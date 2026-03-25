“Liste d’attesa: Sette Laghi così non va”. Gli sportelli SOS criticano il percorso di garanzia

Nel 2024, prima che tutto cambiasse, i tredici sportelli SOSListe d’Attesa della provincia di Varese – otto dei quali operanti sul territorio dell’Asst Sette Laghi – potevano vantare un bilancio di tutto rispetto: oltre 400 domande presentate, con un tasso di risoluzione del 95%. Quasi ogni cittadino che si rivolgeva allo sportello con una richiesta di appuntamento per una visita medica otteneva risposta in temoi adeguati. Il sistema funzionava.

Poi, il 3 giugno 2024, l’Asst Sette Laghi ha modificato unilateralmente le procedure di gestione delle prenotazion introducendo il cosiddetto “percorso di garanzia”. Da quel giorno, tutto è andato in tilt.

A raccontarlo sono lo SPI CGIL e Medicina Democratica, che insieme alle Acli e alla ColCe, gestiscono gli sportelli e che ora tornano a denunciare pubblicamente il percorso di garanzia.

IL PRIMA E IL DOPO: COME IL «PERCORSO DI GARANZIA» HA BLOCCATO TUTTO

Il meccanismo che reggeva il sistema era semplice ed efficace. I responsabili degli sportelli SOS presentavano le richieste dei cittadini al RUA – il Responsabile Unico dell’Accesso – ottenendo risposta rapida e appuntamenti concreti.

«Cambiando il RUA, il sistema che avevamo promosso ottenendo ottimi risultati si è bloccato – spiega Francesco Vazzana, responsabile del Dipartimento Politiche Sociali della CGIL di Varese – Non abbiamo più avuto risposte alle richieste presentate e a poco a poco anche i nostri sportelli si sono svuotati».

Il “percorso di garanzia”, sulla carta, dovrebbe essere uno strumento di tutela: garantire al paziente il rispetto delle tempistiche previste dai codici priorità: « Nella pratica varesina, si è trasformato in un vicolo cieco. Chi vi entra smette di ricevere comunicazioni, non ottiene appuntamenti, non sa quando e se verrà contattato. È sospeso».

IL MECCANISMO PERVERSO DEI CODICI PRIORITÀ

Per capire la portata del problema è necessario entrare nel dettaglio del meccanismo che i responsabili degli sportelli denunciano ogni giorno agli sportelli CUP dell’Asst Sette Laghi.

I codici priorità delle ricette mediche definiscono le tempistiche entro cui deve essere garantita una prestazione: il codice U (Urgente) entro 72 ore, il codice B (Breve) entro 10 giorni, il codice D (Differibile) entro 30 giorni, il codice P (Programmabile) entro 120 giorni. Quando il paziente si presenta allo sportello CUP, l’operatore verifica se esiste un appuntamento disponibile nei tempi previsti dal codice.

Fin qui, tutto normale. Il problema nasce quando la data disponibile supera, anche di poco, il limite previsto dal codice: « In quel caso – commenta Giampietro Camatta, segretario della Lega SPI di Castellanza – allo sportello CUP dell’Asst Sette Laghi, l’appuntamento non viene dato. Un esempio? Il codice B (Breve) prevede una prestazione da garantire entro 10 giorni. Se lo sportello CUP non ha disponibilità entro il decimo giorno, il cittadino non riceve l’appuntamento. Gli viene detto di tornare dal medico, farsi riscrivere l’impegnativa con data aggiornata, e ripresentarsi. Il paziente deve ricominciare da capo. La ricetta originale non serve più».

«Questa procedura – spiega il medico Filippo Bianchetti di Medicina Democratica – non è casuale: risponde a una logica di tutela legale dell’azienda, non del paziente. Finché il paziente è “dentro i tempi”, la responsabilità clinica è del medico di base prescrittore. Non appena i tempi scadono, l’onere, fino alla data della visita fissata, ricade sui vertici aziendali. Il sistema di rifiuto sistematico degli appuntamenti fuori finestra, quindi, serve a non far scattare questo secondo livello di responsabilità. Il paziente viene rimandato indietro. La ricetta si azzera. Il cronometro riparte».

DIVERSA LA SCELTA DELL’ASST VALLE OLONA

Ciò che rende questa vicenda ancora più difficile da digerire per i responsabili degli sportelli è il confronto con il territorio circostante. Il “percorso di garanzia”, pur previsto dalla normativa regionale lombarda, è stato introdotto nella sua forma più rigida soltanto dall’Asst Sette Laghi. L’altra azienda socio-sanitaria territoriale del Varesotto non ha introdotto modifiche: «Quanto sta accadendo alla Sette Laghi non avviene alla Valle Olona, dove i nostri sportelli continuano a trovare risposte puntuali – afferma Giampietro Camatta – Nell’87% dei casi otteniamo soluzioni positive».

IL DIALOGO CON IL DIRETTORE CHE NON HA PRODOTTO RISULTATI

I sindacati hanno provato a risolvere la questione per via istituzionale. Nell’autunno scorso, il direttore generale dell’Asst Sette Laghi, Mauro Moreno, ha incontrato i rappresentanti degli sportelli promettendo miglioramenti.

La risposta ufficiale dell’Asst alle segnalazioni degli sportelli è che i casi presentati dai volontari di SOS Liste d’attesa rappresentano “solo una piccolissima parte” del volume quotidiano di utenti da gestire. Una risposta che i responsabili degli sportelli trovano insoddisfacente: «Smontare il problema con i numeri non risolve il problema di chi è rimasto sospeso».

C’è poi un’altra preoccupazione: le richieste che non vengono esaudite non sono registrate. Con i controlli sulle liste d’attesa e l’osservatorio ministeriale sempre più attivi, evitare di inserire a sistema richieste che non si riesce a evadere significa non lasciare traccia.

IL PAZIENTE DIMESSO: ABBANDONATO ANCHE ALL’USCITA DALL’OSPEDALE

Ma la mancanza di presa in carico non riguarda solo chi arriva dall’esterno con una ricetta del medico di base. Riguarda anche chi esce dall’ospedale dopo un ricovero.

Al momento delle dimissioni, il paziente riceve spesso un foglio con l’indicazione di prestazioni da prenotare – una visita di controllo, un esame del sangue, una TAC di follow-up. Ma nessuno prenota per lui. Nessuno lo accompagna nel percorso. Deve tornare a casa, telefonare al CUP, fare la fila allo sportello, presentare la ricetta, e sperare che la data disponibile rientri nella finestra del codice priorità. Se non ci rientra, ricomincia da capo.

È l’assenza strutturale di un modello di continuità di cura, una lacuna che colpisce in modo particolare i pazienti più fragili – gli anziani, i pazienti cronici, chi non ha familiari in grado di fare da navigatori in questo labirinto burocratico.

IN PIAZZA: IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

Per chiedere una sanità più giusta, efficace ed efficiente sindacati e associazioni di pazienti e cittadini parteciperanno alla manifestazione dell’11 aprile è promossa con lo slogan “Una sanità pubblica per tutti/e efficace ed efficiente”. Il punto di ritrovo è fissato per le 15.00 davanti al Palazzo della Regione Lombardia, da dove il corteo si muoverà fino all’Arco della Pace.

Tra pochi giorni, invece, ci sarà a Varese un volantinaggio: la mattina di venerdì 27 marzo presso la Casa di Comunità di V.le Monte Rosa mentre sabato 28 marzo al pomeriggio saranno in Piazza del Garibaldino,