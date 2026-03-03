Lo screening maschile della Lilt nel cuore di Ferno
Appuntamento giovedì 5 marzo con l'ambulatorio itinerante per sensibilizzare gli uomini sull'importanza della diagnosi precoce
La nuova Piazza Dante a Ferno ospita la prevenzione urologica maschile. Giovedì 5 marzo, dalle 9 alle 13, l’ambulatorio itinerante della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) staziona nel centro del paese per offrire ai cittadini l’opportunità di effettuare visite specialistiche. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta a portare lo screening direttamente sul territorio per facilitare l’accesso ai controlli.
Il sindaco Sarah Foti e l’assessore ai Servizi Sociali sottolineano l’importanza di superare le resistenze culturali che spesso tengono gli uomini lontani dalla diagnostica preventiva. «Carissimi Concittadini, giovedì 5 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, sarà presente sul nostro territorio l’ambulatorio itinerante per la prevenzione urologica maschile grazie alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)» spiegano gli amministratori nel lanciare l’appuntamento. «Siamo abituati, giustamente, a parlare spesso di prevenzione femminile, ma è importante ricordare che anche quella maschile merita attenzione e consapevolezza. In realtà, tutta la prevenzione è fondamentale per la salute di ciascuno di noi».
L’unità mobile si posizionerà in Piazza Dante, definita dagli amministratori come il cuore pulsante della comunità, proprio per rendere il servizio visibile e facilmente raggiungibile. «Invitiamo i cittadini a cogliere questa preziosa opportunità di tutela e cura della propria salute» conclude la nota del Comune. Per partecipare allo screening è necessario seguire le indicazioni presenti sulla locandina ufficiale, dove sono riportati i numeri da contattare per fissare la prenotazione della visita.
