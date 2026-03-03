Varese News

Varese Laghi

Lo screening maschile della Lilt nel cuore di Ferno

Appuntamento giovedì 5 marzo con l'ambulatorio itinerante per sensibilizzare gli uomini sull'importanza della diagnosi precoce

urologia

La nuova Piazza Dante a Ferno ospita la prevenzione urologica maschile. Giovedì 5 marzo, dalle 9 alle 13, l’ambulatorio itinerante della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) staziona nel centro del paese per offrire ai cittadini l’opportunità di effettuare visite specialistiche. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta a portare lo screening direttamente sul territorio per facilitare l’accesso ai controlli.

Il sindaco Sarah Foti e l’assessore ai Servizi Sociali sottolineano l’importanza di superare le resistenze culturali che spesso tengono gli uomini lontani dalla diagnostica preventiva. «Carissimi Concittadini, giovedì 5 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, sarà presente sul nostro territorio l’ambulatorio itinerante per la prevenzione urologica maschile grazie alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)» spiegano gli amministratori nel lanciare l’appuntamento. «Siamo abituati, giustamente, a parlare spesso di prevenzione femminile, ma è importante ricordare che anche quella maschile merita attenzione e consapevolezza. In realtà, tutta la prevenzione è fondamentale per la salute di ciascuno di noi».

L’unità mobile si posizionerà in Piazza Dante, definita dagli amministratori come il cuore pulsante della comunità, proprio per rendere il servizio visibile e facilmente raggiungibile. «Invitiamo i cittadini a cogliere questa preziosa opportunità di tutela e cura della propria salute» conclude la nota del Comune. Per partecipare allo screening è necessario seguire le indicazioni presenti sulla locandina ufficiale, dove sono riportati i numeri da contattare per fissare la prenotazione della visita.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.