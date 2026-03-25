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Lo sfogo di una madre di Gavirate: “È vietato giocare nei boschi?”

Nella "Lettera al direttore" una madre spiega: "Che fastidio possono dare 4 ragazzini che si divertono ad andare in bici? Ci lamentiamo che questi giovani stanno attaccati ai videogiochi e poi rompiamo le scatole a chi sta all’aria aperta"

MTB bambini bambino mountain bike

C’è un paradosso che attraversa spesso le nostre comunità: ci preoccupiamo per il tempo che i giovani trascorrono isolati davanti a uno schermo, ma siamo pronti a segnalare come “disturbo” i loro tentativi di vivere il territorio in modo attivo e creativo. A Gavirate, una piccola iniziativa spontanea di un gruppo di giovani appassionati di mountain bike si è trasformata in un caso di intolleranza di vicinato, sollevando interrogativi su quale tipo di frequentazione vogliamo davvero per i nostri polmoni verdi.

Pubblichiamo di seguito la lettera di una madre, una riflessione sulla sicurezza e sul senso del limite: meglio il rumore delle ruote e le risate dei ragazzi o il silenzio inquietante dei boschi lasciati in mano al degrado?

Gentile Direttore,

vivo a Gavirate e mio figlio, con i suoi amici, si diverte andando in giro in bici, soprattutto nei boschi. Uniti dalla passione per la mountain bike hanno individuato un pezzo di bosco, dove hanno costruito qualche salto col fango e hanno appoggiato una tavola di legno su due mattoni per creare un salto.

Un contadino che abita lì vicino li ha minacciati di chiamare la guardia forestale se non portavano via tutto, e oggi, dopo una settimana dalla minaccia, non hanno trovato più nulla.

Allora mi chiedo, che fastidio possono dare 4 ragazzini che si divertono ad andare in bici? Ci lamentiamo che questi giovani stanno attaccati ai videogiochi e poi rompiamo le scatole a chi sta all’aria aperta. Come sappiamo i nostri bellissimi boschi sono pieni di spacciatori e a questo punto mi viene da dire che se queste sono le persone che abitano qua, allora si meritano gli spacciatori.

Mi scuso per lo sfogo ma è veramente deprimente sapere che è vietato giocare all’aria aperta come facevamo noi da piccoli!

Vittoria Paolini

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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