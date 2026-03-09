“Lo sguardo di chi resta”: al Fermi di Castellanza la testimonianza di un orfano di femminicidio

Un momento di riflessione e di forte valore educativo dedicato ai giovani e alla prevenzione della violenza nelle relazioni. È questo l’obiettivo dell’incontro “Lo sguardo di chi resta”, in programma mercoledì 11 marzo alle 8.30 presso l’Istituto E. Fermi di Castellanza.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Rotary Club Parchi Alto Milanese, presieduto da Andrea Pigni, e OLGA – Associazione Orfani di Femminicidio, impegnata nella tutela e nella difesa dei diritti degli orfani di femminicidio.

Protagonista dell’incontro sarà Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio, che porterà la propria testimonianza diretta agli studenti. Attraverso il racconto della sua esperienza personale si aprirà un momento di dialogo e confronto sui segnali che possono emergere nelle relazioni tossiche e sull’importanza di riconoscerli in tempo.

L’incontro vuole offrire agli studenti uno spazio di ascolto e consapevolezza su tematiche di grande attualità, promuovendo una cultura fondata sul rispetto reciproco, sull’attenzione alle dinamiche relazionali e sulla responsabilità individuale nel contrastare ogni forma di violenza.

Un sentito ringraziamento al Rotary Club Parchi Alto Milanese e all’Associazione OLGA per aver reso possibile questa importante iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni.