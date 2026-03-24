Lo spettacolo di Pasqua della Filarmonica di Sacconago parla di amicizia

Appuntamento al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio. Sabato 28 marzo 2026 (Ore 21.15) e Domenica 29 marzo 2026 (Ore 16.30)

Torna il tradizionale spettacolo di Pasqua della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago, in programma sabato 28 marzo alle 21.15 e domenica 29 marzo alle 16.30 presso il Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio.

Il concerto-spettacolo, diretto da Marco Ferrario, affronta un tema universale: l’amicizia. Attraverso la recitazione di testi e poesie da parte degli attori, alternata alle esecuzioni dei circa 40 musicanti della Filarmonica, l’evento esplora tre forme di amicizia. La prima, tra due amiche che condividono la vita dall’adolescenza all’età adulta, rappresenta il legame che accompagna ogni momento importante. La seconda, intergenerazionale, mostra come l’amicizia possa nascere tra persone di età e interessi diversi, arricchendo entrambi i protagonisti. La terza, dedicata all’infanzia, esplora l’amicizia che nasce nei primi anni di vita, tra coetanei o anche con i propri pupazzi, simboli di sicurezza e complicità.

La serata propone un repertorio vario, con brani cantati e musiche di vario genere, dalla classica al pop, in un dialogo continuo tra parola e musica che rende lo spettacolo dinamico e coinvolgente.

I biglietti, gratuiti, sono disponibili (fino a esaurimento posti) presso Cartoleria Ul Cartè (via P.R. Giuliani 5, Busto Arsizio), Cartoleria Luisella (via Magenta 50, Busto Arsizio) e Colorificio San Michele (via Q. Sella 18, Busto Arsizio).