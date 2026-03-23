Lo Spi Cgil porta la lotta al patriarcato nelle scuole: al Liceo Ferraris “Mai più cosa vostra”
Venerdì 27 marzo l'aula magna del liceo scientifico varesino ospita un confronto tra gli autori del testo civile e gli studenti per riflettere insieme su come costruire una società libera e paritaria
Un momento di riflessione profonda che unisce il mondo della scuola, le istituzioni e il sindacato per affrontare le radici della violenza di genere. Venerdì 27 marzo, alle ore 11:00, l’aula magna del Liceo Galileo Ferraris di Varese ospiterà l’incontro dal titolo «Mai più cosa vostra», un evento dedicato alla sensibilizzazione sociale contro il patriarcato e la violenza maschile.
Un dialogo tra generazioni
L’iniziativa, promossa dallo Spi Cgil Varese, nasce con l’obiettivo di mettere a confronto generazioni diverse: da chi ha vissuto la storia a chi, tra i banchi di scuola, sta scrivendo il futuro. Al centro del dibattito ci sarà il “testo civile” scritto a quattro mani dall’avvocata penalista Ilaria Ramoni e da Fabio Roia, magistrato e Presidente del Tribunale di Milano. Il volume funge da bussola per analizzare come spezzare i meccanismi culturali che alimentano le disparità e la violenza.
Gli interventi e i relatori
La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del dirigente scolastico del liceo varesino, il professor Marco Zago, seguiti dall’intervento di Oriella Riccardi, responsabile del coordinamento donne dello Spi Cgil Varese. Il cuore dell’evento sarà il dialogo-intervista con gli autori Ilaria Ramoni e Fabio Roia, moderato da Erica Ardenti, responsabile del coordinamento donne Spi Cgil Lombardia.
Il ruolo della scuola e del sindacato
Per lo Spi Cgil, questo appuntamento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di costruzione di una società più giusta e libera. Secondo gli organizzatori, la chiave per una vera parità risiede nella collaborazione costante tra il mondo della scuola, le istituzioni giuridiche e le realtà sindacali, partendo proprio dall’educazione dei più giovani al rispetto reciproco.
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