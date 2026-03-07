Lo sport al centro del progetto educativo e scolastico di San Fermo da 0 a 25 anni

Promuovere la pratica sportiva come pratica educativa fondamentale per la crescita personale e della comunità.

Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da Comune, Università dell’Insubria, Ufficio Scolastico territoriale, Liceo Scientifico Ferraris e IC Varese 1 Don Rimoldi nella mattinata del 7 marzo, al’interno della nuova palestra di arrampicata di San Fermo, pochi minuti prima dell’inaugurazione del Salewa Cube Varese.

«Diffondere la passione per lo sport dalla primissima infanzia ai giovani adulti, coinvolgendo bambini e ragazzi da zero a 25 anni, è il progetto ambizioso di questo protocollo che valorizza il lavoro di rete delle istituioni coinvolte, unite nel puntare sullo sport come elemento chiave nel percorso educativo e per il futuro della città», ha detto il sindaco Davide Galimberti.

Grazie al Protocollo d’intesa i bambini piccolissimi del polo dell’infanzia 0-6 inizieranno con la psicomotricità ad avvicinarsi allo sport per poi passare con l’ingresso alla scuola elementare a primi approcci con le diverse discipline sportive, aiutati dagli alunni del Liceo sientifico sportivo e dagli studenti della facoltà di Scienze Motorie, oltre che dagli istruttori professionisti, in un percorso educativo tra giovanissimi, dove i bambini imparano dai ragazzi e viceversa portatore di esperienze formative e di crescta di grande valore per quanti vi parteciperanno.

«I ragazzi del Liceo scientifico sportivo avranno qui una grande occasione per apprendere e per trasmettere conoscenze – ha spiegato il preside del Ferraris, Marco Zago – I nostri studenti lavoreranno con i bambini delle scuole dell’infanzia delle primarie e medie per una crescita personale e collettiva nel segno dello sport».

Entusiasta anche la collega Caterina Gioia, preside dell’Istituto comprensivo Varese 1 Don Rimoldi, che da gennaio abiterà nel polo scolastico in via di realizzazione a pochi metri di distanza, sempre sulla via Pergine: «In questa palestra sembra di stare immersi in un’opera d’arte contemporanea, e quindi abitua i ragazzi al bello e allo sport come stile di vita allo stesso tempo – ha detto la dirigente scolastica – Questa struttura è una grande opportunità per realizzare una scuola aperta al territorio e a quanto di meglio può offrire ai suoi studenti».

«Lo sport è un elemento di crescita personale e sociale e di benessere fisico e mentale che merita di essere coltivato e questo spazio è un ambiente ideale in cui farlo crescere», ha aggiunto la rettrice dell’Università degli studi dell’Insubria Maria Pierro .

«Lo sport è sì veicolo privilgiato di grandi valori, in termini di salute, lavoro di squadra e sacrifico ma servono gli impianti – ha aggiunto il provveditore Giuseppe Carcano – Questa palestra di arrampicata è un tassello importante che arricchisce l’offerta varesina e la sua apertura alle scuole di ogni ordine e grado è un’opportunità per la crescita dei ragazzi e del loro benessere, senza trascurare le opportunità di sviluppo in termini economici e lavorativi per l’intero territorio.

«L’idea di una palestra di arrampicata a San Fermo è nata da un alunno della IV Novembre durante un cerchio di ascolto tra progettisti, amministratori e piccoli studenti – ha drcirdato l’assessora ai servizi educativi Rossella Di Maggio – Siamo riusciti a realizzare il sogno di un bambino e non capita tutti i giorni. Com’è raro vedere stupore e meraviglia negli occhi degli adulti che oggi si trovano qui ad inaugurare la nuova palestra di arrampicata. Questo posto concretizza sogni, regala meraviglia e ci consente di mettere a terra un Patto educativo e territoriale che vede al centro la crescita di bambini e ragazzi e il loro benessere attorno alla pratica sportiva».