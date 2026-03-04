“Lo sport cambia i territori”: il racconto di settant’anni di Olimpiadi italiane nel documentario di Comparin

Settant’anni di storia olimpica italiana raccontati attraverso immagini, ricordi ed emozioni. È questo il cuore della serata andata in scena mercoledì 4 marzo a Materia, dove è stato presentato il documentario Neve, Ghiaccio e Gloria. Un viaggio che attraversa le Olimpiadi italiane da Cortina 1956 fino ai Giochi di Milano-Cortina 2026, con la voce narrante di Cristiana Capotondi e il racconto di imprese e protagonisti che hanno segnato la storia dello sport azzurro.

A presentare il film è stato il produttore e scrittore varesino Massimiliano Comparin, che ha raccontato la genesi dell’opera e il significato più profondo del progetto. «In realtà questo non è solo un documentario sulle Olimpiadi – ha spiegato – ma sull’Italia che cambia, con lo sport come epicentro. Lo sport non è solo passione: è un motore economico, culturale e di costume enorme».

Il film ripercorre le grandi pagine dello sport italiano, dalle imprese di campioni come Deborah Compagnoni fino ai protagonisti più recenti, ma soprattutto racconta come i grandi eventi sportivi possano trasformare territori e comunità.

Accanto a Comparin, durante la serata moderata dal giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti, è intervenuto Matteo Cesarini, project manager della Varese Sport Commission for Winter Games, che ha tracciato un primo bilancio del ruolo giocato dal territorio varesino durante le Olimpiadi.

Il lavoro della Sport Commission è iniziato nel 2023, con l’obiettivo di intercettare le opportunità legate ai Giochi. «Abbiamo creato un tavolo con Provincia di Varese, Comune e Camera di Commercio – ha spiegato Cesarini – per portare sul territorio delegazioni straniere e valorizzare le nostre strutture».

Un lavoro organizzativo complesso, fatto di contatti internazionali, logistica e programmazione. Tra i risultati più concreti, l’arrivo a Varese di importanti delegazioni sportive. «Abbiamo ospitato per diversi mesi la nazionale giapponese di pattinaggio artistico e la squadra canadese di para-ice hockey. I giapponesi si sono allenati qui a lungo e poi hanno conquistato sei medaglie ai Giochi».

Dietro a questi risultati, ha spiegato Cesarini, c’è stato un lavoro enorme: «Abbiamo dovuto organizzare trasporti, alloggi e perfino la cucina per gli atleti giapponesi, che hanno esigenze molto specifiche. Abbiamo allestito una brigata che cucinava come se fossimo a Tokyo. È stato un lavoro gigantesco, ma ha creato relazioni che potranno portare frutti anche in futuro».

Le Olimpiadi, però, non lasciano solo ricordi sportivi. Secondo Comparin i grandi eventi hanno spesso un impatto profondo sulle città che li ospitano. «Torino dopo il 2006 si è trasformata completamente – ha ricordato -. Lo sport è stato il volano di un cambiamento più ampio. Spero che Milano-Cortina possa avere lo stesso effetto».

Anche sul territorio varesino si cominciano a vedere i primi segnali. «L’effetto olimpico è già percepibile – ha sottolineato Cesarini -. Le società sportive ci raccontano di un aumento delle richieste di bambini e famiglie che vogliono avvicinarsi agli sport del ghiaccio. Il vero bilancio lo faremo nei prossimi anni, ma l’interesse è già cresciuto».

Durante la serata si è parlato anche del valore sociale dei Giochi e del ruolo dei volontari. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono arrivate oltre 110mila candidature. «È stata un’esperienza straordinaria per migliaia di giovani – è stato ricordato durante il dibattito – e per molti di loro rappresenta una vera occasione di formazione».

Non sono mancate riflessioni anche sul futuro dello sport e sul possibile ritorno di un’Olimpiade estiva in Italia. «Dopo il successo organizzativo di Milano-Cortina – ha osservato Cesarini – perché non pensare a una nuova candidatura? Sarebbe un’opportunità unica».

Tra i temi emersi anche quello delle Paralimpiadi, spesso meno raccontate mediaticamente ma capaci di regalare storie straordinarie. Comparin ha anticipato l’idea di un nuovo progetto cinematografico dedicato alla nazionale italiana di para-ice hockey, campione del mondo nel 2024: «Sono atleti con disabilità importanti, ma sul ghiaccio diventano velocissimi. È una storia che merita di essere raccontata».

La serata si è chiusa tra ricordi, aneddoti e riflessioni sul valore dello sport come strumento di crescita collettiva. Un filo che lega le immagini in bianco e nero delle prime Olimpiadi italiane alle prospettive future, con la consapevolezza che i grandi eventi non sono solo competizioni, ma momenti capaci di lasciare un segno duraturo nei territori e nelle persone.