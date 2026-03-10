L’Olympic Fringe Festival porta a Luino oltre 6.500 visite nel weekend

La tappa di Luino dell’Olympic Fringe Festival, organizzata nel fine settimana del 7 e 8 marzo in concomitanza con la Festa della Donna, ha portato nel centro cittadino 6.584 visite complessive, segnando un netto incremento rispetto ai weekend precedenti. (Foto Marco Giannatiempo)

L’analisi dei dati raccolti attraverso la piattaforma Analytics di Confcommercio provincia di Varese evidenzia una crescita del +67,5% rispetto al fine settimana immediatamente precedente e del +27,3% rispetto al weekend del 21-22 febbraio.

Se si considera la media dei due weekend precedenti, pari a 4.553 visite, l’incremento complessivo del fine settimana dell’evento raggiunge il +44,6%, confermando la capacità delle iniziative culturali e di animazione urbana di generare movimento e attrattività nei centri cittadini.

Il weekend dell’evento

Il fine settimana dedicato all’Olympic Fringe Festival ha animato il centro di Luino con un flusso costante di visitatori tra sabato e domenica, con una crescita evidente soprattutto nella seconda giornata.

La coincidenza con la Festa della Donna ha contribuito a rendere ilì weekend particolarmente partecipato, rafforzando il richiamo delle iniziative organizzate in città e sostenendo la frequentazione dell’area urbana monitorata.

Weekend evento:

Sabato 7 marzo: 3.008 visite

Domenica 8 marzo: 3.576 visite

Totale weekend: 6.584 visite

Il confronto con i weekend precedenti

Il confronto con i fine settimana precedenti evidenzia con chiarezza l’effetto positivo generato dalla manifestazione.

Il weekend del 28 febbraio – 1 marzo aveva registrato 3.931 visite, mentre quello del 21 – 22 febbraio si era attestato a 5.174 visite. Il risultato del fine settimana dell’evento mostra quindi un incremento significativo rispetto ai livelli abituali del periodo, sia nel raffronto diretto sia nel confronto con la media dei due weekend precedenti.

Weekend precedenti:

28 febbraio – 1 marzo: 3.931 visite

21 – 22 febbraio: 5.174 visite

Crescita:

rispetto al weekend precedente: +67,5%

rispetto al weekend del 21-22 febbraio: +27,3%

Media dei due weekend precedenti:

4.553 visite

Crescita rispetto alla media: +44,6%

Le provenienze dei visitatori

L’analisi delle provenienze conferma il forte peso del bacino territoriale provinciale, ma evidenzia anche una presenza significativa di visitatori provenienti da altre aree e dall’estero, coerente con la posizione geografica di Luino e con il suo storico ruolo di città di confine.

Il dato restituisce quindi un profilo di pubblico composito, nel quale alla partecipazione locale si affianca una capacità di attrazione più ampia, favorita dall’evento e dalla collocazione strategica della città.

Le principali provenienze

Tra le provenienze italiane emerge con chiarezza il peso del territorio provinciale, con la provincia di Varese che rappresenta il principale bacino di origine dei visitatori. Accanto a questo dato si distingue anche la presenza di visitatori provenienti dall’area metropolitana milanese e dalle province limitrofe.

Si tratta di un elemento importante, perché conferma come eventi di questo tipo riescano a rafforzare non solo la partecipazione locale, ma anche la capacità del centro cittadino di intercettare flussi più ampi.

Principali provenienze:

Varese: 3.486 visite

Milano: 424 visite

Como: 301 visite

Monza e Brianza: 205 visite

Verbano-Cusio-Ossola: 113 visite

Le fasce orarie più frequentate

L’analisi delle fasce orarie evidenzia una concentrazione delle presenze nelle ore centrali della giornata, con una crescita progressiva delle visite tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Il momento di maggiore affluenza si registra tra le 13 e le 15, fascia nella quale si concentra il picco di presenze, seguita da un livello di frequentazione ancora molto sostenuto tra le 15 e le 17. Anche la fascia 11-13 mostra un andamento vivace e in crescita, a conferma di un centro che durante l’evento è stato frequentato in modo continuativo per diverse ore.

Questo andamento restituisce un dato particolarmente interessante per il tessuto commerciale: la presenza non si è esaurita in un passaggio rapido, ma si è distribuita in un arco temporale ampio, favorendo la permanenza e la fruizione delle attività presenti in città.

I dati presi in esame si riferiscono alla fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 20.00 e riguardano esclusivamente i flussi di visitatori rilevati nell’area monitorata.

Dal conteggio sono esclusi i residenti, i lavoratori e i minorenni.

Si tratta di una precisazione importante, perché consente di leggere in modo corretto la natura del dato: l’analisi misura infatti la capacità dell’evento di attrarre visitatori esterni e di generare movimento reale nel centro cittadino.

Va inoltre considerato che la mancata inclusione dei minorenni incide in modo sensibile sui volumi complessivi. In termini generali, i totali rilevati possono essere letti come valori che, in presenza di questa componente, sarebbero normalmente più alti di circa il 30 per cento.

Il monitoraggio delle presenze è stato effettuato attraverso la piattaforma Analytics di Confcommercio provincia di Varese, uno strumento che consente di analizzare in modo puntuale i flussi nei centri urbani e di valutarne l’evoluzione nel tempo.