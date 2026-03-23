Lombardia, 88 milioni per gli impianti sportivi: quattro progetti finanziati in provincia di Varese

Oltre 1,4 milioni di euro per quattro progetti in provincia di Varese. È questa la quota destinata al territorio varesino nell’ambito del Bando Impianti Sportivi 2025 promosso da Regione Lombardia, che complessivamente ha finanziato 81 interventi per un valore superiore agli 88 milioni di euro.

Fondi anche per il Varesotto

Nel dettaglio, alla provincia di Varese sono stati assegnati 1.417.403 euro, pari al 4,7% delle risorse complessive. Un contributo che servirà a sostenere interventi di ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi locali, inseriti in una strategia regionale più ampia.

Un effetto moltiplicatore sugli investimenti

Il bando, sostenuto con 30 milioni di euro a fondo perduto da Regione Lombardia, ha generato un impatto economico triplo, arrivando a mobilitare oltre 88 milioni complessivi. «Questo bando rappresenta una risposta concreta alla crescente cultura sportiva – ha spiegato il sottosegretario Federica Picchi (nella foto), evidenziando anche il legame con il percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Gli interventi sono suddivisi tra opere di piccola e grande entità, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture su tutto il territorio.

Coinvolte tutte le province lombarde

I progetti finanziati interessano tutte le dodici province lombarde, con una distribuzione che punta a essere più equilibrata rispetto al passato. Le quote maggiori si concentrano nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona. Una delle scelte più significative riguarda l’attenzione ai centri di dimensioni ridotte. Circa il 90% dei fondi è stato destinato a Comuni sotto i 15mila abitanti, mentre la metà delle risorse ha raggiunto quelli sotto i 5mila.

Una decisione che tiene conto della distribuzione degli impianti sportivi in Lombardia, dove si concentra circa il 30% delle strutture italiane, ma con una presenza non uniforme e con un’età media che supera i 40 anni.