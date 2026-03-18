L’onda rosa non si ferma. Il maltempo non spegne l’energia UISP

Pensavate che il maltempo potesse frenare la corsa rosa, il suo carico di ideali e la voglia di lottare per un mondo più equo? Vi sbagliate di grosso. Se Busto Arsizio ha rimodulato il format dell’iniziativa per non perdere la data, Varese ha scelto di posticipare la camminata a domenica 22 marzo: l’appuntamento è alle ore 10:00, come sempre alla “piramide” delle Bustecche.

Ma andiamo con ordine, ripercorrendo la giornata di sport e condivisione svoltasi domenica scorsa a Busto Arsizio. A causa delle previsioni avverse, il Csk (Centro Studi Karate) – che organizza l’evento insieme a UISP – ha spostato l’attività nella palestra di via Magenta. Qui, un gruppo di circa 50 atleti in maglia rosa si è ritrovato con una gran voglia di ballare e divertirsi.

In prima fila le donne dei corsi, con un’età compresa tra i 20 e gli 80 anni, affiancate da uomini sensibili ai temi della parità di genere. All’iniziativa è intervenuto anche il vicesindaco Luca Folegani, che ha espresso grande soddisfazione: «Accanto ai grandi eventi, ci sono queste iniziative radicate sul territorio, fondamentali perché portano benessere e aggregazione».

Paolo Busacca, responsabile attività del Csk, ha sottolineato il valore di un progetto che sposa appieno la filosofia UISP (“sport per tutti”) e che, insieme al trofeo Karate Donna, mette le donne al centro: «Parlare di iniziative rosa non è una trovata di marketing, ma una piccola rivoluzione, tanto più nel karate che fino a poco tempo fa era considerato uno sport prettamente maschile». A tutti i partecipanti è stata distribuita una merenda al sacco per rendere la giornata ancora più dolce.

L’onda rosa, dunque, continua la sua corsa. Domenica prossima il testimone passa a Varese, con ritrovo in piazza De Salvo (a pochi passi dalla sede UISP) per un’immersione nei boschi tra musica, ginnastica e una “merenda spaziale”. L’evento gode del patrocinio del Comune di Varese, a conferma del suo valore sociale e civile. A guidare la carovana ci sarà la presidente di Uisp Varese Rita Di Toro, con il suo carico di energia e di voglia di cambiare il mondo.

Attenzione alle iscrizioni: per assicurarsi l’iconica maglietta rosa e la copertura assicurativa, è necessario muoversi subito. Il termine ultimo è fissato per domani, giovedì 19 marzo. Non sarà possibile registrarsi la mattina stessa dell’evento. La quota è di 10 euro ed è possibile iscriversi online sul sito ufficiale di UISP Varese oppure di persona presso la sede di piazza De Salvo. Prepariamoci a colorare i sentieri di rosa e a gridare insieme: viva le donne!

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