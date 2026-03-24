L’Orchestra Filarmonica Europea torna al Museo del Tessile di Busto con Marco Zoni, primo flauto della Scala

Giovedì 26 marzo alle ore 21, il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospita un nuovo concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate con Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano.

Zoni è un ospite di lungo corso per l’orchestra diretta dal maestro Marcello Pennuto: tra le collaborazioni più recenti, un concerto nel 2025 ad Alagna Valsesia. Protagonista della serata sarà la Suite BWV 1067 di Johann Sebastian Bach, brano emblematico di questa collaborazione. Pennuto sarà anche solista al pianoforte nel Concerto in fa minore BWV 1056, sempre di Bach. Il programma comprende inoltre due concerti per archi di Vivaldi (RV 120 e RV 157) e la Sinfonia K 18 di Mozart, composizione rarissima scritta quando il salisburghese aveva appena otto anni.

Il concerto è preceduto da una guida all’ascolto. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto a 6 euro per i under 25; la vendita inizia alle 18. L’evento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio.