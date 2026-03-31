L’ospedale di Gallarate saluta e ringrazia il dottor Vincenzo D’Ambrosio, dal 1986 nel reparto di Medicina

Quarant’anni sono un’intera vita professionale. E quella del dottor Vincenzo D’Ambrosio all’ospedale di Gallarate è stata una vita spesa interamente per i pazienti, per il reparto e per i colleghi.

Dal 1° dicembre 1986, quando entrò per la prima volta in servizio nel reparto di Medicina 2, fino alla direzione della Struttura Complessa di Medicina: un percorso costruito mattone dopo mattone, tutto all’interno dello stesso ospedale, con la stessa silenziosa coerenza che lo ha sempre contraddistinto.

Una carriera multidisciplinare

Specializzato in Tisiologia e Malattie Respiratorie presso l’Università di Milano e in Medicina Interna presso l’Università di Pavia, D’Ambrosio ha costruito nel tempo un profilo professionale ampio e multidisciplinare.

Fin dai primi anni si è occupato di patologie pneumologiche e oncologiche polmonari, diventando anche responsabile del Tavolo Tecnico Aziendale per le affezioni tubercolari. Le sue competenze spaziano dalla fisiopatologia respiratoria alla diagnostica endoscopica toracica, dal trattamento semi-intensivo delle patologie pneumologiche acute fino alla gestione delle malattie internistiche complesse.

Nel 2009 aveva assunto la guida della Struttura Semplice di Broncopneumologia, per poi approdare alla direzione dell’intera Unità Operativa di Medicina nel 2023.

«Lavoro nel reparto di Medicina di Gallarate da 40 anni — ha detto lo stesso D’Ambrosio —. Sono stati anni di lavoro intenso e ricco di soddisfazioni professionali, vissuti assieme a colleghi che hanno condiviso con me la soddisfazione di fare bene il proprio lavoro e di meritare la fiducia dei pazienti. Ho cercato di meritare, giorno per giorno, la fiducia delle persone che con me lavoravano».

Il Covid e l’eredità lasciata

Nel 2019 la nomina a direttore facente funzione della Medicina. Ma è durante l’emergenza Covid-19 che la sua figura è diventata punto di riferimento assoluto per l’intera struttura: in uno dei momenti più critici della storia sanitaria recente, D’Ambrosio ha coordinato fino a sei reparti internistici, tenendo insieme persone, decisioni e umanità quando tutto sembrava vacillare.

«Ha rappresentato per tutti noi un esempio di professionalità, dedizione e umanità – scrivono i colleghi del reparto nel saluto collettivo – La sua esperienza e il suo spirito resteranno un punto di riferimento indelebile». Parole che non suonano come formula di rito, ma come il riconoscimento genuino di chi ha lavorato al suo fianco per anni.

Il passaggio di consegne

A raccogliere il testimone è il dottor Paolo Ghiringhelli, medico di lunga esperienza all’interno di ASST Valle Olona e volto tutt’altro che nuovo a quelle corsie: aveva mosso i primi passi proprio in quel reparto, da giovane medico, sotto la guida del padre Luigi, allora primario di Medicina 1. Un ritorno carico di storia e di significato.

Per D’Ambrosio, però, non si tratta di un addio alla medicina. Continuerà a esercitare nella Casa di Comunità, dove effettuerà visite pneumologiche: un modo per restare vicino ai pazienti con la stessa attenzione che ha sempre messo al centro del suo lavoro. «Gli auguriamo una nuova fase della sua vita di serenità e soddisfazioni – concludono i colleghi – certi che ci sarà sempre stima e ammirazione tra tutti noi».