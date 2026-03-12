Luino ospita il Trofeo Binda con eventi, scuole e mobilità sostenibile

Luino si conferma per il secondo anno consecutivo il cuore pulsante del ciclismo femminile internazionale. La città lacustre è pronta a dare il via al Trofeo Binda (categoria Élite) e al Piccolo Trofeo Binda (Juniores), eventi di prestigio mondiale organizzati dalla Cycling Sport Promotion di Mario Minervino. La manifestazione non sarà però solo una vetrina per le migliori atlete del pianeta, ma rappresenterà il culmine di un percorso educativo che ha coinvolto le scuole del territorio sui temi della mobilità dolce e della tutela degli utenti fragili della strada.

La collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi

Un legame ormai indissolubile quello tra l’evento sportivo e la sicurezza stradale, sancito dalla presenza costante della Fondazione Michele Scarponi. Marco Scarponi, fratello dell’indimenticato campione marchigiano, è tornato a Luino per incontrare gli studenti dell’Isis “Volonté”. Insieme alla giornalista Alessandra Giardini, i ragazzi delle classi terze hanno dato vita a un progetto-laboratorio dedicato al modo in cui i media raccontano gli incidenti stradali, analizzando come spesso il linguaggio utilizzato possa distorcere la realtà delle responsabilità.

Appuntamento a Palazzo Verbania

I risultati di questo lavoro di analisi e riflessione saranno condivisi con tutta la comunità. «Domenica 15 alle 20,30 a Palazzo Verbania – spiegano dall’Amministrazione Luinese – i ragazzi condivideranno con la cittadinanza riflessioni, interviste e studi su cui hanno lavorato in questi mesi». Sarà un momento di confronto profondo che si affianca alle lezioni sulla bicicletta tenute da Mario Minervino nelle scuole primarie e agli incontri previsti nelle classi quinte con lo stesso Marco Scarponi.

Un sabato di festa per le famiglie

Il programma del fine settimana è ricco di appuntamenti popolari. Sabato 14 marzo, il lungolago e piazza Libertà si trasformeranno in un circuito all’aperto con gimcane e dimostrazioni curate dall’associazione Lavena Coop Ponte Tresa. Nel pomeriggio prenderà il via la quarta edizione di “pedaliAMO insieme”, la pedalata dedicata alla festa del papà. Al termine del percorso, i piccoli ciclisti avranno l’onore di accompagnare le campionesse internazionali sul palco per la presentazione ufficiale delle squadre.

Il gran finale con la Musica Cittadina

Domenica mattina sarà il momento dell’agonismo puro, con la partenza ufficiale delle corse salutata dalle note della Musica Cittadina di Luino diretta dal Maestro Pietro Bertani. L’invito dell’Amministrazione è rivolto a tutti i cittadini affinché accolgano con entusiasmo le atlete provenienti da tutto il mondo, senza dimenticare l’urgenza di riflettere su strade più sicure per tutti.