L’ultimo seggio di Umberto Bossi: Bianchi rinuncia, Manuela Maffioli accoglie con emozione

Si è delineato nelle ultime ore il destino del seggio alla Camera dei Deputati rimasto vacante dopo la scomparsa di Umberto Bossi. Con un doppio annuncio che ha definito gli equilibri della Lega nel Varesotto, si è passati dall’ufficializzazione del “gran rifiuto” di Matteo Bianchi all’emozionata accettazione di Manuela Maffioli, attuale assessore alla Cultura di Busto Arsizio.

Il passo di lato di Matteo Bianchi: “Più utile ai territori”

Nonostante fosse il primo dei non eletti nel collegio plurinominale, l’ex deputato Matteo Bianchi ha scelto di non tornare a Roma. In una lettera carica di rispetto per la figura del Senatur, Bianchi ha spiegato che “nessuno può dirsi davvero ‘degno’ di sostituirlo”, motivando la sua decisione con la volontà di proseguire l’impegno amministrativo locale e il lavoro tra Lombardia ed Europa.

“Oggi posso essere più utile ai territori, continuando il lavoro che sto portando avanti ogni giorno”, ha dichiarato Bianchi, aggiungendo che in questa fase finale della legislatura è apparso giusto “lasciare spazio anche a chi non ha mai avuto l’opportunità di svolgere il ruolo di deputato”.

Manuela Maffioli: un onore che parte da lontano

La palla è passata così a Manuela Maffioli, che ha accolto la notizia con una dichiarazione che unisce la solennità istituzionale al ricordo personale. Per Maffioli, subentrare a Bossi è un evento che tocca corde profonde:

“Una grande emozione, un grandissimo onore e una pari responsabilità, soprattutto per il fatto di subentrare a Umberto Bossi, il cui incontro, a neppure 18 anni, ha determinato la mia vita.”

L’assessore di Busto Arsizio ha voluto sottolineare la sintonia totale con il collega che l’ha preceduta in lista, confermando la compattezza del movimento: “Un abbraccio fraterno a Matteo Bianchi, con il quale questo percorso è iniziato in una campagna elettorale che abbiamo condiviso e con cui mi sono sentita nelle ultime ore con grande serenità”.

Il profilo: chi è la nuova deputata

Giornalista professionista e volto storico della Lega a Busto Arsizio, Manuela Maffioli porta a Montecitorio una lunga esperienza amministrativa. Già Vicesindaco e attuale Assessore a Cultura, Identità e Sviluppo economico, è nota per il suo attivismo nel promuovere il patrimonio culturale del territorio, come dimostrato dalla gestione del sistema bibliotecario e del B.A. Film Festival.