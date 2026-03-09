Lunedì 9 marzo sciopero generale indetto dai sindacati di base: non riguarda i trasporti

Oggi, lunedì 9 marzo, è stato indetto uno sciopero generale dai sindacati di base. L’agitazione coinvolge gran parte dei settori pubblici e privati per l’intera giornata, ma non riguarda il comparto dei trasporti. A questa mobilitazione si aggiunge anche lo sciopero indetto dalla Flc Cgil nei settori della scuola, dell’università e della ricerca in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Lo sciopero generale è stato proclamato dalle sigle Cobas, Cub e Usb e interessa quasi tutte le categorie lavorative: “incrociamo le braccia contro la precarietà forzata e per un salario dignitoso”.

Fanno eccezione i trasporti, esclusi esplicitamente dalla protesta. Per il personale dei vigili del fuoco, invece, l’astensione dal lavoro è prevista in una fascia oraria ridotta, dalle 9 alle 13.

Chi sciopera oggi

Le mobilitazioni coinvolgono un’ampia parte di lavoratori, con possibili ripercussioni su numerose attività pubbliche e private in tutto il Paese.

Tra i settori che potrebbero registrare disagi ci sono scuola, università, sanità e diversi servizi amministrativi. Per quanto riguarda ambiti fondamentali come la sanità e i servizi di soccorso ed emergenza, saranno comunque garantite le prestazioni essenziali e indispensabili previste dalla legge.

Potrebbero invece verificarsi rallentamenti o rinvii per le visite mediche programmate e per quelle non urgenti.

Sciopero anche nella scuola

Parallelamente allo sciopero generale, la Flc Cgil ha proclamato un’astensione dal lavoro nei comparti della scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale. La protesta è collegata alla Giornata internazionale dei diritti delle donne e punta a richiamare l’attenzione sui temi delle pari opportunità, delle condizioni di lavoro e del contrasto alle disuguaglianze di genere.

Le altre mobilitazioni previste a marzo

Per mercoledì 11 marzo è prevista un’agitazione nazionale del personale di Italo, proclamata dalla sigla Uilt-Uil, con uno sciopero dalle 9 alle 17 che potrebbe avere ripercussioni sui collegamenti ferroviari.

Astensione il 18 marzo del personale di Ita Airways e di Easyjet, indetta da Usb Lavoro Privato, dalle 13 alle 17; di Alha a Milano e Varese indetto da Cub Trasporti da mezzanotte alle 23.59; di Gda Handling a Brescia indetto da Usb Lavoro privato da mezzanotte alle 23.59 e di Airport Handling e Dnata a Milano e Varese da mezzanotte alle 23.59 (Cub Trasporti).

Venerdì 27 marzo il personale del gruppo Atm di Milano incrocerà le braccia per 24 ore, mentre ulteriori iniziative di protesta sono previste anche per sabato 28 marzo.