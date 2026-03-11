L’Università dell’Insubria lancia il master di primo livello su radiologia e intelligenza artificiale

Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e valorizzazione dei giovani medici sono al centro delle nuove iniziative presentate all’Università dell’Insubria insieme ad Asst Sette Laghi. Nell’Aula Magna del Rettorato di Varese sono stati illustrati il nuovo Master di primo livello Itiaar – Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale in area radiologica e la seconda edizione del Premio alla ricerca in radiodiagnostica destinato al miglior medico specializzando.

All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, la rettrice Maria Pierro, il direttore generale di Asst Sette Laghi Mauro Moreno, il presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti e il professor Massimo Venturini, direttore della Radiologia di Varese e della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.

Il master, organizzato dal Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica dell’Insubria in collaborazione con Asst Sette Laghi, è rivolto ai Tecnici sanitari di radiologia medica e punta a formare professionisti capaci di utilizzare strumenti come intelligenza artificiale, radiomica e tecnologie avanzate di imaging.

Il percorso dura 12 mesi, prevede 60 crediti formativi e 1.500 ore complessive tra lezioni, tirocinio e project work, con attività pratiche negli ospedali di Circolo e Del Ponte di Varese.

Durante l’incontro è stata assegnata anche la seconda edizione del Premio alla ricerca in radiodiagnostica, promosso dall’associazione L’Alveare Odv di Buguggiate insieme a Università dell’Insubria e Asst Sette Laghi. Il riconoscimento 2026 è andato a Federica Costanza Grimoldi, specializzanda al terzo anno in Radiodiagnostica all’Insubria, impegnata nella ricerca sulle tecniche endovascolari e sulla patologia aortica.

«Con questo premio vogliamo valorizzare l’impegno e il talento dei giovani medici che scelgono di investire nella ricerca e nella crescita professionale – ha spiegato Ilaria Mai, presidente dell’associazione L’Alveare di Buguggiate –. In un contesto sanitario sempre più orientato alla diagnosi precoce e alla medicina di precisione, la radiodiagnostica ha un ruolo centrale. Con questa iniziativa vogliamo sostenere chi contribuisce a far crescere questo settore e rafforzare il legame con due realtà fondamentali per il territorio, l’Università dell’Insubria e l’Ospedale di Circolo».