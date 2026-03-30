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L’università prende spazio a Varese, no ai metal detector nelle scuole sì ai finanziamenti

I fatti principali di oggi e quelli più curiosi da ascoltare in 10 minuti

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Puntata con tante notizie relative all’istruzione con i progetti dell’Università dell’Insubria che entra sempre più nel cuore della città ma investe anche nei quartieri e a Busto Arsizio; nel vertice in Prefettura per la sicurezza nelle scuole non emerge la necessità di mettere i metal detector nelle scuole contro i ragazzi col coltello; in arrivo 5,8 milioni da Regione Lombardia per tre grossi progetti in altrettante scuole del Varesotto.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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