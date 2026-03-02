Varese News

L’universo femminile in mostra: tre artiste per inaugurare “ArteinCentro”

Allo Spazio ACLI di via Speri della Chiesa arriva “NOI TRE”: le opere di Veronique Perrard Monzini, Grazia Giani e Chiara Campiotti aprono la rassegna dedicata ai talenti del territorio

L’arte torna a prendersi il centro della scena varesina con un omaggio profondo all’universo femminile. Sabato 7 marzo, alle ore 17.00, lo Spazio polifunzionale ACLI di via Speri della Chiesa 9 a Varese ospiterà l’inaugurazione di “NOI TRE”, la mostra collettiva che vede protagoniste Veronique Perrard Monzini, Grazia Giani e Chiara Campiotti.

L’evento, curato da Patrizia Di Modugno, segna il debutto ufficiale di “ArteinCentro”, progetto promosso da Acli Arte e Spettacolo Varese con il sostegno della Fondazione La Sorgente Onlus, nato per valorizzare le eccellenze artistiche del territorio varesino.

Tre sguardi sulla femminilità

La mostra, che cade a ridosso della Giornata Internazionale della Donna, propone un dialogo tra stili e materiali differenti: Veronique Perrard Monzini porterà la sua visione cromatica e simbolica; Grazia Giani esporrà opere di grande formato dove pennellate fluide e trasparenti danno voce a contenuti interiori, trasformando l’arte in uno strumento di indagine collettiva; Chiara Campiotti, artista di Cazzago Brabbia, presenterà le sue sculture intime in argilla. Figure femminili colte in momenti di silenziosa complicità e contemplazione, frutto di una sensibilità maturata fin dall’infanzia a contatto con maestri come Giuliano Vangi.

Informazioni

La mostra resterà aperta dal 7 al 22 marzo 2026.
Orari: sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso: gratuito.
Prenotazioni: è possibile richiedere visite guidate telefonando al numero 347 1755150.

