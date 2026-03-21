Luvinate, a scuola arrivano le “Olimpiadi dei Papà”: una mattinata di sport e sorrisi

Il clima delle grandi competizioni ha avvolto la Scuola Materna di Luvinate in una mattinata che resterà impressa nei ricordi di grandi e piccini. In occasione della Festa del Papà, la struttura di via san Vito ha aperto le proprie porte in via straordinaria per un evento che ha saputo unire il gioco alla riflessione profonda. I corridoi e il giardino della scuola si sono trasformati in un vero e proprio villaggio olimpico dove i protagonisti assoluti sono stati i bambini insieme ai loro instancabili compagni di squadra: i papà.

Sulla scia dell’entusiasmo per le imminenti Olimpiadi di Milano Cortina, i genitori si sono messi in gioco senza riserve, cimentandosi in una serie di prove di abilità studiate per mettere alla prova coordinazione e spirito di gruppo. Tra corse a perdifiato, salti verso il traguardo, avvincenti tiri alla fune e gimcane tra gli ostacoli, il clima di sana competizione ha lasciato presto il posto a una gioia contagiosa. Il verdetto della pista è stato unanime e indiscutibile perché, in questa particolare manifestazione, ogni singola prova è stata vinta dai bambini. Il messaggio emerso dal campo è semplice quanto potente: quando si gareggia mano nella mano con il proprio papà, la vittoria è sempre assicurata.

Oltre l’aspetto ludico e sportivo, l’iniziativa promossa annualmente dalla Scuola Materna di Luvinate porta con sé un significato educativo molto profondo che va a toccare le corde dell’affettività. L’obiettivo della mattinata è stato quello di celebrare e condividere il valore di una presenza costante e rassicurante. In un quotidiano spesso troppo frenetico, la scuola ha voluto offrire alle famiglie un momento per fermarsi e riconoscere ciò che conta davvero, celebrando quei gesti piccoli e spesso invisibili che però sanno restare nel tempo e formare il cuore dei più piccoli. Un ringraziamento corale è andato a tutti i padri che, con la loro partecipazione, hanno ribadito l’importanza di esserci, tra un salto e un abbraccio.