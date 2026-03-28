Luvinatesi in gita “nella straordinaria bellezza” del Museo della Collegiata a Castiglione Olona
In 25 hanno aderito all'iniziativa dell'amministrazione per presentare le bellezze del territorio. Era la terza uscita dopo il Castello di Masnago e Villa Mirabello
Un luogo di straordinaria bellezza, ricco di fascino, storia, eleganza e che può raccontare davvero molto! E’ il Museo della Collegiata, a Castiglione Olona, visitato questa mattina su iniziativa di #LuvinateCultura e Comune di Luvinate, con la partecipazione dei 25 Luvinatesi che sono riusciti ad occupare i posti disponibili, su iniziativa del Comune di Luvinate.
Il Museo della Collegiata di Castiglione Olona (VA) è un gioiello del primo Rinascimento, definito l'”Isola di Toscana in Lombardia”. Fondato dal Cardinale Branda Castiglioni nel XV secolo, il complesso comprende la Chiesa Collegiata, il Battistero e il Museo, celebri per i capolavori del maestro fiorentino Masolino da Panicale
#LuvinateCultura é giunto al terzo appuntamento, dopo la visita al Castello di Masnago a Varese e la successiva visita a Villa Mirabello a Varese. Dopo l’appuntamento odierno a Castiglione Olona, la prossima metà sarà Villa Panza, a Varese. Per info sulle iniziative, seguire i social comunali o iscriversi al canale whatsapp comunale.
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