Luvinatesi in gita “nella straordinaria bellezza” del Museo della Collegiata a Castiglione Olona

Un luogo di straordinaria bellezza, ricco di fascino, storia, eleganza e che può raccontare davvero molto! E’ il Museo della Collegiata, a Castiglione Olona, visitato questa mattina su iniziativa di #LuvinateCultura e Comune di Luvinate, con la partecipazione dei 25 Luvinatesi che sono riusciti ad occupare i posti disponibili, su iniziativa del Comune di Luvinate.

Il Museo della Collegiata di Castiglione Olona (VA) è un gioiello del primo Rinascimento, definito l'”Isola di Toscana in Lombardia”. Fondato dal Cardinale Branda Castiglioni nel XV secolo, il complesso comprende la Chiesa Collegiata, il Battistero e il Museo, celebri per i capolavori del maestro fiorentino Masolino da Panicale

#LuvinateCultura é giunto al terzo appuntamento, dopo la visita al Castello di Masnago a Varese e la successiva visita a Villa Mirabello a Varese. Dopo l’appuntamento odierno a Castiglione Olona, la prossima metà sarà Villa Panza, a Varese. Per info sulle iniziative, seguire i social comunali o iscriversi al canale whatsapp comunale.