Maccagno celebra le grandi voci femminili del Blues con “Soul But Gold”

Sabato 7 marzo all’Auditorium Bruno Compagnoni il concerto-conferenza “Soul But Gold” celebra le grandi voci femminili che hanno rivoluzionato la Black Music e non solo

Un viaggio tra musica e parole per raccontare le donne che hanno segnato la storia del Blues e del Soul. Sabato 7 marzo alle ore 21, all’Auditorium Bruno Compagnoni di Maccagno, la rassegna Paesaggi Sonori propone il concerto-conferenza “Soul But Gold”, un omaggio alle grandi interpreti femminili che hanno trasformato il panorama musicale internazionale.

Un percorso tra note, racconti e testimonianze

“This is a man’s world”, cantava James Brown negli anni Sessanta, ricordando però quanto il mondo non sarebbe nulla senza le donne. Da questa consapevolezza nasce Soul But Gold, progetto ideato dalla cantante luinese Giulia Besagni insieme al chitarrista Luca De Maio, con l’obiettivo di valorizzare le figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nel Blues e nel Soul.

Il concerto alterna musica dal vivo, racconti, analisi dei testi e video testimonianze, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e originale. Un percorso che mette a confronto grandi voci del passato e del presente, attraversando il Black Blues e il White Blues.

Da Aretha Franklin a Janis Joplin

Protagoniste della serata sono artiste come Aretha Franklin, Etta James, Koko Taylor, Janis Joplin, Shemekia Copeland, Joss Stone e Whitney Houston. Figure diverse per stile e provenienza, ma accomunate da una forza interpretativa capace di rivoluzionare la musica nel mondo.

Giulia Besagni interpreta dal vivo questo repertorio, accompagnata nel racconto da Anna Torri. La colonna sonora della serata è affidata alla band Soul But Gold, con Luca De Maio alla chitarra, Luca Caiazza al basso, Marco Verduci alla batteria e Francesco Pozzi alle tastiere.

Un progetto condiviso sul territorio

L’ingresso agli eventi di Paesaggi Sonori è libero e gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta a sostegno dell’iniziativa.

La rassegna è promossa da Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Il progetto gode del sostegno del Comune di Maccagno, del Comune di Marchirolo, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di sostenitori privati, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Un appuntamento che unisce cultura, memoria musicale e valorizzazione del territorio, invitando il pubblico a lasciarsi guidare in un racconto fatto di ritmo, passione e consapevolezza.