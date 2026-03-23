Madre, figlio e il buio del radicalismo: allo Spazio Yak va in scena «Valeria e Youssef»

Una storia vera, un dialogo serrato tra l’amore materno e la deriva del fanatismo. Lo Spazio Yak di Piazza Fulvio De Salvo ospita, nell’ultimo weekend di marzo, «Valeria e Youssef», un’intensa opera di prosa nata dall’incontro tra la drammaturga Angela Dematté e Valeria Collina.

Dal dialogo alla tragedia

Al centro della narrazione c’è il legame profondo e tormentato tra Valeria, una donna italiana convertita all’Islam, e suo figlio Youssef Zaghba, uno dei responsabili dell’attentato sul London Bridge del 3 giugno 2017. Lo spettacolo, diretto da Andrea Chiodi, esplora la ricerca di senso di una madre che ha educato i figli alla fede, per poi trovarsi di fronte a una «zona d’ombra inquietante» nelle parole di un figlio ventenne ormai sedotto dalla propaganda radicale.

Interpretato da Mariangela Granelli e Ugo Fiore, il dramma mette a nudo il tentativo disperato di una madre di comprendere e fermare la radicalizzazione del proprio ragazzo, riflettendo sulle manipolazioni di un sistema di potere che usa il sacro per fini violenti.

Info e biglietti

Lo spettacolo è una produzione del Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Le repliche sono previste per sabato 28 marzo alle ore 21.00 e domenica 29 marzo alle ore 17.00.

Prezzi biglietti (in cassa):

Intero: 14€

Ridotto: 10€

Under 18: 8€

(Sconti disponibili per l’acquisto online in prevendita)