“Magie tra le corde”: il Trio per T(r)E porta la musica alla Fondazione Molina

Le note della chitarra come strumento di sollievo e condivisione. Sabato 9 aprile, alle ore 15:30, la Fondazione Molina di Varese ospiterà il concerto “Magie tra le corde”, un evento ideato dall’associazione ARTandCHARITY O.D.V. per offrire un pomeriggio di bellezza artistica agli ospiti della struttura e a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività dell’associazione varesina, da tempo impegnata nel portare la cultura musicale in contesti di cura e fragilità, trasformando i luoghi del sociale in spazi di espressione artistica di alto livello.

Il programma e i protagonisti

Sul palco salirà il Trio per T(r)E, formazione composta dai chitarristi Paolo De Stefano, Gianluca Fortino e Marcello Serafini. I tre musicisti proporranno un repertorio raffinato, studiato per esplorare le capacità espressive della chitarra classica e moderna, in un viaggio sonoro che punta a coinvolgere emotivamente il pubblico.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese e della stessa Fondazione Molina, a conferma della rilevanza dell’appuntamento per il tessuto locale.

Tecnologia al servizio dell’inclusione

Oltre alla musica, il pomeriggio offrirà uno spunto di riflessione sul tema dell’accessibilità. Grazie al sostegno della ditta Dalma di Solaro, specializzata in allestimenti per il trasporto di persone con disabilità, saranno esposti mezzi e attrezzature specifiche per la mobilità assistita. Un’occasione per il pubblico e per gli operatori del settore per conoscere da vicino soluzioni innovative che garantiscono autonomia e sicurezza negli spostamenti.

Informazioni utili

Il concerto è aperto a tutti con ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili nei locali della Fondazione di viale Borri.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione (www.artandcharity.it/eventi), scrivere a info@artandcharity.it o contattare il numero 375.9109010.