Malnate capitale del Nippon Kempo: oltre 200 atleti da cinque Paesi al torneo internazionale

Il Palazzetto dello Sport di Malnate si è trasformato, per un’intera giornata, nell’ombelico del mondo delle arti marziali giapponesi. Sabato 7 marzo si è infatti disputato il “1st NKI International Nippon Kempo Tournament”, un evento di caratura mondiale organizzato dalla ASD FINK – Nippon Kempo Italia che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da ben cinque nazioni: Italia, Francia, Spagna, Messico e Venezuela.

Il successo del movimento italiano e internazionale

La manifestazione ha confermato la vitalità di questa disciplina nel Varesotto, capace di attrarre delegazioni e dojo da ogni angolo d’Europa e del Centro-Sud America. Particolarmente sentita è stata la presenza della nazionale messicana, che ha partecipato con orgoglio rappresentando i valori della propria comunità marziale, così come le folte delegazioni di Francia e Spagna. Il torneo ha visto protagonisti anche numerosi centri italiani, con atleti arrivati da Gallarate, Legnano, Tradate, Cassano Magnago, Varese, Como e persino Siracusa.

Spirito marziale e fair play sul tatami

A guidare la complessa gestione delle gare è stato il capo arbitri Jerry Rossignoli, coadiuvato da una squadra di ufficiali di gara di grande esperienza. Al di là del dato agonistico, a colpire è stata l’atmosfera di rispetto reciproco che ha caratterizzato ogni incontro. «È stata una giornata intensa e indimenticabile – il commento di Luca Franchetto, presidente della federazione italiana – ricca di sport, rispetto e vero spirito marziale. Vedere atleti di nazioni diverse condividere il tatami con determinazione e lealtà è stato motivo di grande orgoglio per tutto il movimento».

La sfida a squadre e il podio finale

Il momento più emozionante della giornata è coinciso con la spettacolare gara a squadre, dove i migliori talenti di ogni delegazione si sono sfidati per difendere i colori del proprio Paese. Gli incontri, caratterizzati da una grande intensità agonistica e spirito patriottico, hanno decretato la vittoria della Francia, che si è aggiudicata il gradino più alto del podio. L’Italia ha conquistato un onorevole secondo posto, seguita dal Messico che ha chiuso in terza posizione.