Malnate capitale del Nippon Kempo: oltre 200 atleti da cinque Paesi al torneo internazionale

Il Palazzetto dello Sport ha ospitato oltre duecento atleti provenienti da Italia Francia Spagna Messico e Venezuela per la prima edizione della competizione internazionale organizzata dalla FINK

Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate

Il Palazzetto dello Sport di Malnate si è trasformato, per un’intera giornata, nell’ombelico del mondo delle arti marziali giapponesi. Sabato 7 marzo si è infatti disputato il “1st NKI International Nippon Kempo Tournament”, un evento di caratura mondiale organizzato dalla ASD FINK – Nippon Kempo Italia che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da ben cinque nazioni: Italia, Francia, Spagna, Messico e Venezuela.

Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate 4 di 12
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate

Il successo del movimento italiano e internazionale

La manifestazione ha confermato la vitalità di questa disciplina nel Varesotto, capace di attrarre delegazioni e dojo da ogni angolo d’Europa e del Centro-Sud America. Particolarmente sentita è stata la presenza della nazionale messicana, che ha partecipato con orgoglio rappresentando i valori della propria comunità marziale, così come le folte delegazioni di Francia e Spagna. Il torneo ha visto protagonisti anche numerosi centri italiani, con atleti arrivati da Gallarate, Legnano, Tradate, Cassano Magnago, Varese, Como e persino Siracusa.

Spirito marziale e fair play sul tatami

A guidare la complessa gestione delle gare è stato il capo arbitri Jerry Rossignoli, coadiuvato da una squadra di ufficiali di gara di grande esperienza. Al di là del dato agonistico, a colpire è stata l’atmosfera di rispetto reciproco che ha caratterizzato ogni incontro. «È stata una giornata intensa e indimenticabile – il commento di Luca Franchetto, presidente della federazione italiana – ricca di sport, rispetto e vero spirito marziale. Vedere atleti di nazioni diverse condividere il tatami con determinazione e lealtà è stato motivo di grande orgoglio per tutto il movimento».

La sfida a squadre e il podio finale

Il momento più emozionante della giornata è coinciso con la spettacolare gara a squadre, dove i migliori talenti di ogni delegazione si sono sfidati per difendere i colori del proprio Paese. Gli incontri, caratterizzati da una grande intensità agonistica e spirito patriottico, hanno decretato la vittoria della Francia, che si è aggiudicata il gradino più alto del podio. L’Italia ha conquistato un onorevole secondo posto, seguita dal Messico che ha chiuso in terza posizione.

Pubblicato il 11 Marzo 2026
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate 4 di 12
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate
Il Trofeo Internazionale di Nippon Kempo a Malnate

