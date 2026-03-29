Malnate, fiamme a ridosso della ferrovia: il pronto intervento evita il peggio in via Sonzini

Poteva avere conseguenze ben più serie l’incendio divampato nella serata di sabato 28 marzo lungo via Monsignor Carlo Sonzini a Malnate. Intorno alle 21.30 le fiamme hanno iniziato a bruciare le sterpaglie sul lato sinistro della carreggiata, ai piedi del grande albero che precede il ponte ferroviario. Il vento forte ha spinto rapidamente il fuoco verso l’alto avvicinandolo ai binari.

A notare il rogo sono state alcune persone che stavano lasciando la sede degli Alpini, dove era in corso una serata conviviale dopo il concerto del Coro Alpino Orobica “Don Bruno Pontaldo”, organizzato per sostenere i progetti degli oratori cittadini.

La segnalazione è partita subito e i Vigili del Fuoco sono arrivati in pochi minuti. L’intervento è stato rapido: le fiamme sono state domate prima che potessero intaccare l’infrastruttura ferroviaria. I pompieri hanno poi effettuato una bonifica accurata dell’area, rimuovendo edera e arbusti secchi per evitare nuove accensioni.

Una volta messa in sicurezza la zona, gli Alpini hanno invitato i soccorritori nella loro sede per un breve ristoro, un momento veloce ma sentito. Subito dopo, la squadra è ripartita per proseguire il turno di servizio.

Le cause restano da chiarire, ma l’ipotesi più probabile è quella di una sigaretta gettata da un’auto in transito. Un gesto superficiale che, complice il vento, ha rischiato di provocare danni alla ferrovia e all’ambiente circostante.