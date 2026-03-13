Malnate Ideale contro i parcheggi tra via Bernasconi e via Montello: “Rischio per l’ultima area umida”

Malnate Ideale interviene sul progetto per l’area tra via Bernasconi e via Montello, criticando l’ipotesi di nuovi parcheggi e chiedendo la tutela di quella che definisce l’ultima area umida presente nel territorio cittadino. Secondo il gruppo d’opposizione, l’intervento rischierebbe di compromettere un’area di valore ambientale e naturalistico.

Nel mirino c’è la proposta dell’amministrazione di realizzare nuovi stalli di sosta in via Bernasconi, all’incrocio con via Montello. «Si parla di nuovi parcheggi con la scusa della sicurezza, ma quegli stessi parcheggi erano stati eliminati in passato – Malnate Ideale –. Prima vengono tolti, poi riproposti, mentre nel frattempo si continua a coprire di cemento».

Secondo il movimento, l’area interessata dall’intervento rappresenta «l’ultima vera area umida di Malnate», con un valore ambientale significativo e già segnalato anche negli strumenti di pianificazione urbanistica.

«Si rischia – aggiunge Malnate Ideale – di distruggere un ecosistema prezioso per realizzare un parcheggio inutile, cancellando biodiversità e consumando suolo senza una visione complessiva».

Il gruppo avanza anche alcune proposte alternative per l’area. In particolare chiede: lo stop immediato alla realizzazione di nuovi parcheggi in via Montello; l’acquisizione pubblica della parte dell’area ancora integra e la realizzazione di un parco cittadino con finalità anche didattiche.

«Via Montello non va asfaltata, va difesa» conclude Malnate Ideale, chiedendo maggiore attenzione alla tutela ambientale e alla salvaguardia del suolo.