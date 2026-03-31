Malore alla guida, finisce contro un palo a Cassano Magnago: è grave

Un uomo di 70 anni è arrivato in gravi condizioni all’ospedale di Gallarate in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina – martedì 31 marzo – poco prima delle 11,30 a Cassano Magnago.

La vettura condotta dal 70enne è uscita di strada in via De Gasperi andando a sbattere violentemente contro un palo: secondo fonti mediche la causa è dovuta a un malore accusato dall’uomo che si trovava al volante.

I soccorritori – un’ambulanza proveniente da Gallarate e l’automedica inviata da Varese – hanno trovato l’uomo in arresto cardicicolatorio e lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale di Gallarate in codice rosso, effettuando le manovre di rianimazione previste in questi casi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.