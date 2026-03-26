Maltempo a Luino, blackout a Pianazzo: possibili disservizi idrici

Il forte vento che dalla mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, sta interessando il territorio ha provocato interruzioni elettriche nella zona di Pianazzo, nel comune di Luino.

A causa dei disservizi – informa Lereti – nelle prossime ore potrebbe verificarsi una parziale sospensione dell’erogazione idrica in alcune aree del territorio. Le criticità riguardano in particolare le località di via delle Motte, Ca’ Donato, Longhirolo, via Pezze, via Termine, via Cucco e Valdo.

I tecnici della società sono già sul posto e stanno lavorando per il ripristino del servizio. Una volta riattivata la rete, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua.