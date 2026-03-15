Maltempo in Val Vigezzo, sospesa la ferrovia Vigezzina-Centovalli tra Trontano e il confine svizzero

La circolazione dei treni sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli è stata sospesa domenica 15 marzo su parte della tratta italiana a causa del forte maltempo e delle abbondanti nevicate cadute nella notte lungo il percorso. I tecnici della linea hanno riscontrato problemi alla tensione elettrica che al momento non consentono il passaggio dei convogli tra Trontano e il confine svizzero.

Il servizio ferroviario resta invece regolare nel tratto tra Domodossola e Trontano. La decisione di fermare i treni è arrivata dopo le verifiche effettuate dal servizio tecnico della ferrovia, intervenuto per controllare la linea dopo le precipitazioni nevose.

Problemi alla linea elettrica

Durante le attività ispettive condotte nelle prime ore della giornata sono emerse criticità alla linea elettrica che alimenta la ferrovia. Per questo motivo la circolazione è stata sospesa nella tratta più a nord della linea italiana, quella che collega Trontano con il confine svizzero. I tecnici della SSIF sono al lavoro per individuare e riparare i guasti causati dal maltempo.

Bus sostitutivi per i viaggiatori

Per limitare i disagi ai passeggeri la SSIF ha organizzato un servizio di bus sostitutivi per la giornata di oggi. I collegamenti su gomma coprono il tratto interessato dall’interruzione del servizio ferroviario.

Ulteriori aggiornamenti sui tempi di ripristino della linea sono attesi nelle prossime ore. Informazioni aggiornate sono disponibili anche sul sito ufficiale della ferrovia e sui canali social della Vigezzina-Centovalli.