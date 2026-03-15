Maltempo nel Verbano-Cusio-Ossola: oltre 90 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati oltre novanta gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola a causa delle condizioni meteo avverse che stanno interessando il territorio a partire dalla giornata di ieri, 14 marzo 2026.

Galleria fotografica Maxi nevicata nel Vco, decine di interventi nella notte tra sabato e domenica 4 di 9

Le squadre permanenti e volontarie del comando sono state impegnate senza sosta in numerose operazioni di soccorso: dagli incidenti stradali ai prosciugamenti di locali allagati, dalla rimozione di alberi e pali pericolanti agli smottamenti, fino agli interventi per dissesti statici e alla mitigazione dei danni causati dall’acqua e dalla neve.

Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnala un incidente stradale avvenuto sulla SP153 nel comune di Varzo. Un’unica autovettura, presumibilmente a causa della perdita di controllo, si è ribaltata in una scarpata. I feriti sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario, ma purtroppo si registra il decesso di una persona.

Sempre a causa del maltempo, sulla strada provinciale per Miazzina, al chilometro 1+600, si è verificata la caduta di massi sulla sede stradale. A Cannobio, in via Casali Amori, il crollo di un muro ha reso la strada non completamente fruibile: la frazione di Solivo è al momento raggiungibile solo a piedi in caso di emergenza.

Disagi anche alla viabilità principale. In tarda serata è stata temporaneamente chiusa l’autostrada A26 nel tratto tra Carpugnino e Gravellona per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità.

Restano inoltre chiuse per pericolo valanghe la strada statale 659 a Formazza, in località Roccette, e la strada che collega Goglio al Devero.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco stanno proseguendo anche nella mattinata di oggi. Diverse squadre sono impegnate nel taglio di piante cadute per liberare le strade bloccate in Valle Anzasca lungo la statale 549, in Val Vigezzo nella frazione Dissimo del comune di Re, sulla strada per la frazione di Esio nel comune di Premeno e in Val Bognanco, così da consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve.

Sempre questa mattina è stato ripristinato l’accesso alla casa di cura dell’Eremo di Miazzina, permettendo nuovamente il transito dei mezzi sanitari. Rimane invece priva di energia elettrica una casa di cura per anziani a Montescheno, in Valle Antrona: i servizi essenziali sono comunque garantiti grazie a un gruppo di continuità con il supporto della Protezione Civile comunale.

La nevicata nel Vco, inattesa, fa il paio con quella che si è abbattuta sulle valli del Varesotto sempre nella notte fra sabato e domenica.