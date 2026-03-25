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Mansarda trasformata in dormitorio abusivo: intervento della Polizia locale a Garbagnate

Undici persone vivevano in una mansarda non abitabile pagando fino a 200 euro al mese in assenza di contratti regolari. Gli agenti hanno accertato irregolarità urbanistiche, fiscali e amministrative con sanzioni e segnalazioni alla Procura

polizia locale saronno

Un dormitorio abusivo allestito in una mansarda non abitabile è stato scoperto dalla Polizia locale di Garbagnate Milanese nel corso di un’indagine avviata dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti in città.

Scoperto un alloggio irregolare

Il controllo, coordinato dal comandante Leone, ha portato alla luce una situazione di irregolarità in un’abitazione del centro cittadino, di proprietà di un uomo cinquantenne di origine extracomunitaria.

All’interno della mansarda, non idonea all’uso abitativo, vivevano undici persone, tutte straniere, in condizioni igieniche giudicate precarie.

Affitti in nero e mancata comunicazione

Dagli accertamenti è emerso che gli occupanti versavano fino a 200 euro al mese ciascuno per poter soggiornare nell’alloggio. La situazione è stata ricostruita grazie all’attività di vigilanza della Polizia locale, che ha evidenziato anche l’assenza di contratti di locazione regolari e della comunicazione obbligatoria di ospitalità al Comune.

Sanzioni e denunce

Per ogni persona ospitata senza comunicazione, al proprietario verrà applicata una sanzione di 1.000 euro. L’uomo è stato inoltre segnalato all’Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e omessa registrazione dei contratti.

Non solo: è prevista anche la denuncia alla Procura della Repubblica per violazioni in materia urbanistica ed edilizia, in particolare per il cambio di destinazione d’uso della mansarda.

Parallelamente, l’Ufficio tecnico comunale sta procedendo con l’emissione di un’ordinanza di ripristino dei luoghi, per riportare l’immobile alle condizioni conformi alle norme.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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