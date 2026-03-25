Manuela Maffioli pronta al subentro: “Un grandissimo onore sostituire Bossi in Parlamento”

Dopo la rinuncia ufficiale di Matteo Bianchi, il seggio alla Camera dei Deputati rimasto vacante dopo la scomparsa di Umberto Bossi ha trovato la sua erede naturale: Manuela Maffioli. L’attuale assessore alla Cultura di Busto Arsizio si appresta a varcare la soglia di Montecitorio, portando con sé un carico di emozione che affonda le radici nelle origini stesse del suo impegno politico.

Secondo le sue primissime dichiarazioni, per Maffioli, il subentro a Umberto Bossi non è una semplice procedura burocratica, ma la chiusura di un cerchio ideale iniziato nell’adolescenza. Le sue prime parole dopo la conferma della possibilità di subentro sono cariche di solennità:

“Una grande emozione, un grandissimo onore e una pari responsabilità, soprattutto per il fatto di subentrare a Umberto Bossi, il cui incontro, a neppure 18 anni, ha determinato la mia vita.”

Maffioli ha voluto dedicare un pensiero affettuoso a Matteo Bianchi, che con il suo passo indietro ha permesso questo avvicendamento: “Un abbraccio fraterno a Matteo Bianchi, con il quale questo percorso è iniziato in una campagna elettorale che abbiamo condiviso e con cui mi sono sentita nelle ultime ore con grande serenità.”

Ora la Giunta per le Elezioni della Camera certificherà la rinuncia di Bianchi e procederà alla proclamazione di Manuela Maffioli. Sarà quello il momento del giuramento, che segnerà ufficialmente l’ingresso dell’esponente bustocca tra i banchi della Lega a Montecitorio, nel seggio di Umberto Bossi.