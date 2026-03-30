Marco Landi a Luino: dall’avventura Apple all’intelligenza artificiale, tra impresa e valori umani

Quasi cento presenti a Villa Porta di Luino per la serata organizzata dal Lions Club Luino con ospite Marco Landi, già presidente di Apple Europa e figura di riferimento internazionale nel mondo della tecnologia.

Imprenditori locali, rappresentanti delle categorie economiche e soci Lions hanno riempito la sala, a testimonianza del peso specifico di un relatore che unisce un curriculum di rango mondiale a una spiccata capacità comunicativa.

Landi ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua carriera, non risparmiando aneddoti sul clima pionieristico vissuto in Apple, compreso il ruolo avuto nella riassunzione di Steve Jobs. Con tono diretto e coinvolgente ha ricordato come l’innovazione nasca dalla capacità di immaginare ciò che ancora non esiste, e quanto il coraggio imprenditoriale, unito al fattore umano, resti centrale anche nei contesti tecnologici più avanzati.

Ampio spazio è stato dedicato all’intelligenza artificiale, presentata non come una minaccia ma come un’opportunità da governare con responsabilità etica. L’invito rivolto a imprenditori e professionisti è stato chiaro: non subire il cambiamento, ma diventarne protagonisti consapevoli.

In questo solco si inserisce anche la proposta avanzata da Franco Minetti, che ha reso possibile la presenza di Landi a Luino, rivolta al presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello e al sindaco Enrico Bianchi: portare a Luino una tappa del Festival dell’Intelligenza Artificiale, manifestazione ideata dallo stesso Landi e da anni realizzata a Cannes.

Momento toccante della serata è stato il ricordo dell’amicizia con Padre Marco Malagola, figura che ha profondamente segnato il percorso umano di Landi. Nel centenario della nascita del religioso, Landi ha proposto di organizzare una rievocazione a cui ha annunciato la sua partecipazione.

A chiudere la serata il presidente del Lions Club Nunzio Mancuso: «Serate come questa rappresentano pienamente lo spirito lionistico: creare occasioni di crescita, confronto e ispirazione per la comunità».

Un lungo applauso finale ha suggellato un incontro capace di tenere insieme innovazione, impresa e profondità umana.