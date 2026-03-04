Varese News

Marzo a Casorate Sempione: il benessere che ci parla

Tre professionisti, tre prospettive diverse, un unico obbiettivo: aiutare a riscoprire equilibrio, presenza e sicurezza attraverso corpo, movimento e immagine

Tre professionisti, tre prospettive diverse, un unico obbiettivo: aiutare a riscoprire equilibrio, presenza e sicurezza attraverso corpo, movimento e immagine. Il primo incontro venerdì 13 marzo alle ore 20.45 palazzo Cattoretti si parlerà di Fitness, Sport e Benessere come il movimento cambia energia e percezione di sé. Relatrice: dottoressa Elisa Conconi – Personal Trainer e Massaggiatrice Sportiva.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 20 marzo alle ore 20.45 piazza Mazzini, si parlerà di Beauty e Immagine con la relatrice Roberta Demolli – consulente d’immagine e Make Up Artist.

Ultimo appuntamento venerdì 27 marzo ore 20.45 presso la Scuderia della Capinera di via Roma. Tema della serata: Equitazione e Emozioni, Relatore Dott. Commercialista Carlo Servegnini – Esperto conoscitore del mondo equestre. Tutte le serate sono a partecipazione gratuita.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 04 Marzo 2026
