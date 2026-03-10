Massimo Silverio al Gagarin di Busto Arsizio conclude il trittico di Sogliæ

Le radici profonde della Carnia incontrano i sentieri dell’elettronica e del jazz al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Domenica 29 marzo la rassegna Sogliæ – Suoni di Confine conclude il trittico di il concerto di Massimo Silverio, artista classe 1992 (nella foto di Riccardo Carpa) che ha fatto della lingua carnica un idioma universale di ricerca sonora. L’appuntamento conclude il primo trittico di una programmazione nata per «muoversi lungo i margini e insistere sui confini e sulle zone di contatto tra generi e pratiche sonore differenti».

Il musicista friulano arriva nel Varesotto con il suo secondo album, Surtùm (traducibile in italiano come palude), pubblicato per l’etichetta Okum che esplora il limite tra memoria e natura. Dopo il successo dell’esordio con Hrudja, che lo ha visto finalista alla Targa Tenco 2024 come miglior album in dialetto, Silverio continua a tessere un linguaggio unico dove il popolare e il colto convivono. La sua musica è stata notata a livello internazionale, ricevendo passaggi radiofonici su BBC6 da Iggy Pop e su KEXP, oltre alle recensioni di testate come Mojo, Clash e Rolling Stone.

Il progetto sonoro di Silverio si sviluppa attraverso un «personalissimo idioma fatto di poesia e suoni che si mescolano tra popolare e colto, classico e contemporaneo, tangibile e occulto in un immaginario fatto di luoghi, anime e piante, volti e riti antichi». Sul palco del club di via Galvani, l’artista articola un immaginario che coniuga la territorialità con la sperimentazione, alternando momenti acustici a soluzioni elettroniche.

Le porte del circolo aprono alle 18, mentre l’inizio del concerto è fissato per le 19. L’ingresso ha un costo di 15 euro all’ingresso, oppure di 16,50 euro (comprensivi di diritti di prevendita) se acquistato sulla piattaforma Dice. Come da prassi per lo spazio bustocco, l’evento è riservato ai soci Arci.