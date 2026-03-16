Mastini pronti per Gara2, Aosta non deve fare paura. Acinque Ice Arena verso il tutto esaurito

Serve una vittoria, utile non solo per pareggiare i conti con Aosta, ma anche per bilanciare il fattore psicologico che nei playoff conta eccome. Martedì 17 marzo (primo ingaggio alle 20,30) all’Acinque Ice Arena va in scena la Gara2 di semifinale tra Varese e i Gladiators (arbitri Lottaroli e Volcan) e i gialloneri hanno bisogno di un successo per più di una ragione. In Gara1 i Mastini hanno dimostrato che l’avversario è sicuramente impegnativo e sulla carta più forte, ma di certo non è imbattibile. Intanto arrivano buone nuove sul fronte infermeria: Pisarenko è tornato ad allenarsi, mentre la società conferma la presenza in pista di Dylan Ghiglione.

Galleria fotografica Aosta – Mastini gara1 playoff 4 di 9

Sul ghiaccio di Aosta i Gladiators hanno riversato tutto il loro potenziale, partendo dalla super-linea delle meraviglie Nardella-Nimenko-McNally, la più pericolosa ed efficace della IHL: veloce, fisica, capace di cambiare ritmo e creare superiorità dal nulla, punendo ogni disattenzione difensiva con la precisione di chi sa esattamente cosa fare con il disco. Non a caso, i primi tre giocatori della classifica generale a punti vedono nell’ordine: Nardella con 13 punti, Nimenko a 12 e Mc Nally con 11. Squadra che ha ottimi giovani, e vanta un’ottima difesa davanti a quel Rocco Perla che ben conosciamo.

CONTENERE SENZA SNATURARE

Va detto però, sempre a livello di statistiche, che per trovare altri giocatori aostani in grado di andare a punti bisogna scorrere molto in basso, quindi provare a chiudere in qualche modo quella linea potrebbe essere una strategia vincente. È anche vero che lavorare per arginare la macchina da gol aostana sarebbe davvero complesso, e forse irrealizzabile, anche perché un gioco concentrato sul tentativo di disinnescare i singoli potrebbe stravolgere quanto bello messo sul ghiaccio dai Mastini in queste ultime gare da Matikainen. Quindi, molto probabilmente, non ci sarà un lavoro di contenimento su alcuni giocatori ma, semplicemente, Varese farà il proprio gioco.

Del resto lo si sa, i Mastini hanno nel loro DNA ordine, identità e una disposizione sul ghiaccio più leggibile ed efficace, il tutto abbinato a quella bella voglia di vincere che piace tanto ai tifosi, cosa emersa in maniera limpida nella scorsa partita, con una battaglia che è andata oltre la terza sirena.

Osservando Borghi e compagni senza concentrarsi sul portatore di disco, si notano movimenti studiati, linee di pressione precise, per una squadra che sa come stare in campo non solo quando le cose vanno bene ma anche quando bisogna soffrire e aspettare il momento giusto per colpire. Cuore e grinta ci sono, ma non bastano da soli: questo mix di cose potrebbe a tutti gli effetti essere la chiave vincente per competere nella prossima, fondamentale partita.

MURO GIALLONERO

Tornando infine agli ultimi esaltanti minuti di Aosta-Varese, c’è da notare anche la spettacolare cornice di pubblico; sembrava di giocare in via Albani con i tifosi gialloneri capaci di sovrastare acusticamente i padroni di casa. Un gruppo talmente bravo a sostenere i Mastini, che avrebbe meritato la menzione in termini di assist nelle reti varesine.

E anche in Gara2 la cornice di pubblico sarà totale, visto che l’Acinque Ice Arena viaggia a velocità spedita verso il tutto esaurito, dettaglio decisamente importante visti gli effetti dell’uomo in più verso i Mastini.

SEMIFINALI

Pergine – Caldaro (20,30 – Biacoli e Zatta) | Serie 1-0

Varese – Aosta (20,30 – Lottaroli e Volcan) | Serie 0-1

ALLA BALAUSTRA

Visto che ci troviamo nel pieno di una serie playoff importante, sospendiamo l’uscita della rubrica (scritta) “Alla Balaustra” e la rimandiamo al termine della semifinale. Se però avete fame di storie di hockey potete o leggere alcuni degli episodi già pubblicati (li trovate CLICCANDO QUI) oppure ascoltare le puntate della trasposizione in podcast che sono disponibili nel box sottostante. L’ultima uscita in ordine di tempo è “Il gigante Cheyenne”.